Le premier prêt de la BEI au Groupe LG Chem et à sa filiale polonaise servira à financer la construction d’installations de fabrication de cellules et de batteries lithium-ion de pointe destinées à des véhicules électriques.

Ce projet contribuera à la transition vers une énergie propre et l’électrification du secteur européen des transports et permettra d’assurer l’approvisionnement des constructeurs automobiles européens en batteries lithium-ion de pointe.

Des retombées importantes sont attendues : transfert de technologies, création d’environ 1 800 emplois et essor des activités de recherche-développement en Pologne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 480 millions d’EUR avec LG Chem Wroclaw Energy, la filiale polonaise du Groupe LG Chem, créée pour développer les installations de fabrication de batteries du groupe en Europe. Ce financement servira à la construction et à l’exploitation d’installations hautement automatisées et innovantes pour la fabrication de cellules et de batteries lithium-ion (li-ion) de pointe destinées à des véhicules électriques. Le prêt de la BEI couvrira environ un tiers du coût total du projet, estimé à 1,5 milliard d’EUR. Le solde sera financé sur les ressources propres de l’entreprise et à partir d’autres sources de financement.

Les nouvelles installations de fabrication seront implantées sur le site industriel de LG Chem Wroclaw Energy, dans le sud-ouest de la Pologne.

Le projet vient compléter les installations de production plus petites présentes sur le même site. Il comprend également plusieurs nouveautés, notamment une usine intégralement équipée de systèmes intelligents, dotée de plusieurs technologies de pointe nouvellement élaborées afin d’assurer la fabrication en grandes séries d’électrodes, de cellules, de modules et de blocs-batteries li-ion à haute densité énergétique de toute dernière génération, et d’améliorer ainsi considérablement la densité énergétique, la capacité de charge rapide, la sécurité et la maîtrise des coûts.

Le projet aura une capacité de production annuelle de plus de 35 GWh, ce qui permettra d’alimenter potentiellement plus de 500 000 véhicules électriques à émission nulle par an et de soutenir ainsi la transition des véhicules à combustion interne alimentés en combustibles fossiles vers l’électromobilité et le transport durable.

Teresa Czerwinska, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement chargée de superviser l’activité de prêt de la BEI en Pologne : « La première opération de la BEI avec LG Chem Wroclaw Energy est importante pour de nombreuses raisons. Elle aide l’Europe à atteindre une masse critique dans la production de batteries pour véhicules électriques dans une phase charnière de la commercialisation des véhicules électriques en Europe, elle favorise une transition vers l’électromobilité et vers une industrie automobile plus verte, et elle contribue à la création de nouveaux emplois qualifiés dans une région industrielle en transition vers un nouveau modèle économique. Le prêt signé aujourd’hui prouve qu’en travaillant avec les bons partenaires et en mettant en place les projets adéquats, nous pouvons répondre tout à la fois aux objectifs de cohésion, d’innovation et d’action forte en faveur du climat. »

Jeong Joon Ha, directeur financier de LG Chem Wroclaw Energy Sp. z o.o. : « Nous tenons à remercier l’équipe de la BEI. Ce prêt apporte à notre entreprise les ressources dont elle a besoin pour mettre en place une chaîne de valeur compétitive pour les batteries en Europe et en Pologne. En outre, il permet au Groupe LG Chem d’être le moteur de la croissance du marché européen des batteries et du développement communautaire. »

L’engagement croissant de LG Chem en Europe et en Pologne devrait contribuer positivement au développement du marché européen des batteries pour véhicules électriques. Il pourrait notamment favoriser l’extension de la chaîne d’approvisionnement concernée et l’accumulation de connaissances critiques, en particulier dans le domaine des technologies de production de batteries, en créant un écosystème qui contribuera à élaborer des solutions innovantes pour cette industrie émergente en Europe. L’investissement a déjà incité plus d’une dizaine de fournisseurs de composants spécialisés et de prestataires de services à s’établir dans la région, afin d’assurer l’approvisionnement de LG Chem ainsi que d’autres acteurs industriels. De plus, l’entreprise prévoit de renforcer encore les programmes de coopération existants avec l’université technique de Wroclaw pour mettre sur pied un cycle d’études, des stages et des formations spécifiques. En parallèle, l’entreprise agrandira son centre de technologie à Wroclaw afin d’améliorer encore les processus de production et de mettre au point les batteries de nouvelle génération.

La mise en œuvre du nouveau programme d’investissement permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production de batteries pour la porter à environ 65 Gwh ; l’usine polonaise deviendra ainsi l’une des plus grandes installations de fabrication de cellules lithium-ion dans le monde. En outre, plus de 1 800 emplois seront créés sur le site de Wroclaw, ce qui portera la main-d’œuvre totale à plus de 6 000 employés à temps plein d’ici la fin de 2022.

Informations générales

LG Chem est la plus grande entreprise de produits chimiques diversifiée de Corée du Sud. Ses activités se répartissent en quatre grands portefeuilles : produits pétrochimiques, solutions énergétiques, matériaux avancés et sciences de la vie. Elle fabrique une large gamme de produits pétrochimiques allant des produits de base aux produits à haute valeur ajoutée. LG Chem a également développé son savoir-faire dans des domaines de haute technologie comme les batteries lithium-ion, les matériaux industriels et automobiles ainsi que les médicaments et les vaccins, afin de proposer un large éventail de solutions différenciées à ses clients. LG Chem s’appuie sur de multiples installations de production et un vaste réseau de distribution dans le monde entier, au travers desquels elle emploie environ 40 000 personnes. En 2019, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 21 381 millions d’EUR. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web www.lgchem.com

LG Chem Wroclaw Energy est une filiale à part entière de LG Chem, établie en Pologne en 2016. Depuis lors, l’entreprise a lancé sa première usine de fabrication de batteries lithium-ion destinées à être utilisées dans des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie. En réponse à la forte hausse de la demande de la clientèle locale, la société prévoit de mettre en place un système de production entièrement intégré, qui sera le premier en Europe à permettre de fabriquer tous les composants de batterie, des électrodes aux blocs-batteries, en passant par les cellules et les modules.