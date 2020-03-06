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EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND

Signature(s)

Montant
480 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 480 000 000 €
Industrie : 480 000 000 €
Date(s) de signature
6/03/2020 : 480 000 000 €
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30/03/2020 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
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Pologne : l’octroi d’un prêt BEI de 480 millions d’EUR à LG Chem Wroclaw Energy dynamise la production de batteries pour véhicules électriques en Europe

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 06/03/2020
20190378
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
LG CHEM WROCLAW ENERGY SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 480 million
EUR 1514 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the design, construction, commissioning and operation of an innovative large-scale integrated lithium-ion battery cells-to-packs manufacturing facility for the supply of European automotive manufacturers with advanced 3rd generation li-ion batteries for electric vehicles.

The objective is to offer Europe the prospect of a cost-competitive Li-ion battery cells supply basis, enhancing independence from imports. The project will seek to be competitive through a vertical integrated production process, high degree of automatisation and digitalisation, and a maximum of components and materials sourced in Europe.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns capital investments for the production of lithium-ion electrodes, cells and batteries, falling under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation 2014/25/EU, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND - Raport o oddziaɫywaniu przedsięwzięcia na środowisko
Date de publication
30 Mar 2020
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
129331028
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20190378
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Date de publication
31 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122720350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190378
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EV BATTERY GIGAFACTORY POLAND
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
160928689
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20190378
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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