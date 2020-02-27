Prêts BEI : 210 millions d’EUR. Garanties et engagements en fonds propres du FEI : 149 millions d’EUR.

Les financements du groupe BEI ont représenté 0,59 % du PIB du pays en 2019.

Ses interventions ont bénéficié à 3 800 entreprises et soutenu quelque 79 000 emplois dans le pays.

L’an dernier, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 359 millions d’EUR de prêts et de garanties en Bulgarie.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI : « 2019 a été une année faste pour le Groupe BEI en Bulgarie. Nous avons soutenu des opérations pour un montant total de 359 millions d’EUR, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous nous sommes également appuyés de plus en plus sur le Plan d’investissement pour l’Europe pour financer des projets innovants. Je suis convaincue que nos financements ont des incidences considérables sur la population et qu’ils stimulent le développement économique de la Bulgarie. Après tout, les quelque 3 800 entreprises qui ont bénéficié du concours du Groupe BEI l’année dernière emploient environ 79 000 personnes dans tout le pays. Nous nous réjouissons de continuer à œuvrer à l’amélioration des infrastructures sociales, économiques, environnementales et de transport et à l’essor des secteurs public et privé dans le pays, ainsi qu’au financement des entreprises qui aident la Bulgarie à respecter ses engagements dans le domaine de l’action climatique. »

Marinela Petrova, vice-ministre bulgare des finances : « La BEI est un partenaire important de notre pays dans le financement de projets pour la mise en place d’infrastructures et de projets financés par les Fonds structurels et d’investissement européens. L’assistance technique apportée par la BEI est particulièrement importante pour la Bulgarie. Ces dernières années, la BEI a accordé des prêts au secteur privé via des banques intermédiaires en vue de financer des projets portés par de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) dans le pays, de même que des projets plus risqués au titre des Fonds ESI. Nous apprécions beaucoup le soutien de la BEI en matière de développement des PME en Bulgarie et nous espérons pouvoir continuer à en bénéficier à l’avenir. »

Résultats du Groupe BEI en Bulgarie en 2019

Projets bénéficiant de l’appui du FEIS

L’année dernière, la BEI a accordé un prêt de 65 millions d’EUR à KCM AD, producteur bulgare de plomb et de zinc, pour financer son programme de modernisation et de mise à niveau technologiques. Cet investissement permettra à l’entreprise de réduire l’impact environnemental de ses procédés de production afin de se conformer à de futures réglementations plus strictes et de mettre en place de meilleures conditions de travail. Dans le même temps, l’utilisation efficace des ressources sera renforcée grâce à une exploitation accrue de matériaux recyclés, avec à la clé une augmentation de la production de 25 %.

La Banque a accordé un prêt de 18 millions d’EUR à Software Group, entreprise technologique d’envergure mondiale qui aide les prestataires de services financiers à numériser leurs activités et à réussir leur transition numérique. Il s’agissait de la première opération de la BEI comportant des éléments de prêt d’amorçage-investissement en Bulgarie.

En outre, la banque de l’UE a accordé un prêt de 47 millions d’EUR pour financer la modernisation et l’agrandissement des installations de production du groupe Maspex, l’un des principaux fabricants de denrées alimentaires et de boissons en Europe centrale et du sud-est. Cet investissement vise des régions moins développées de Bulgarie, de Pologne et de Roumanie. Le financement disponible pour les installations de production bulgares s’élève à 3 millions d’EUR. Il permettra de moderniser la production de denrées alimentaires et de boissons ainsi que les installations de stockage situées à Velingrad.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier financier du Plan d’investissement pour l’Europe, lancé en 2015. Au 31 décembre 2019, le groupe BEI avait approuvé des projets en Bulgarie au titre du FEIS pour un montant de 546 millions d’EUR. Au total, ces opérations devraient générer 2,7 milliards d’EUR d’investissements.

Soutien aux infrastructures stratégiques

La BEI a accordé un prêt de 110 millions d’EUR à l’appui de la construction d’une interconnexion gazière entre la Bulgarie et la Grèce. L’ouvrage fait également la liaison avec le gazoduc transadriatique, qui traverse le Nord de la Grèce. Il s’inscrit dans un plan plus large visant à mieux raccorder les marchés énergétiques des pays d’Europe du Sud-Est, le but étant d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement en gaz et l’efficacité des réseaux dans la région.

Prêts pour les PME et les ETI

La BEI a conclu un accord de prêt intermédié de 20 millions d’EUR avec Raiffeisen Leasing Bulgarie. L’institution financière rétrocédera les fonds de la BEI à de petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) à l’appui de projets mis en œuvre dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, du commerce et des services, notamment le tourisme. En 2019, les prêts de la BEI ont bénéficié à quelque 400 PME et ETI bulgares et soutenu 11 000 emplois. En outre, le FEI a engagé 149 millions d’EUR ciblant sept opérations, qui devraient bénéficier à environ 3 400 entreprises et soutenir 68 000 emplois.

Services de conseils de la BEI en Bulgarie

La BEI fournit un soutien consultatif en Bulgarie, principalement par le biais de l’Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes (Jaspers), des accords concernant des services de conseil à l’appui de projets (contrats PASSA), de la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH), du dispositif Conseils en instruments financiers (FIA) et du Centre européen d’expertise en matière de PPP (EPEC).

La Bulgarie est l’un des premiers bénéficiaires des services de conseil assurés par la BEI. Ces services ciblent des projets dans les secteurs des transports, de l’eau et de l’environnement, mais appuient également les PME et soutiennent l’élaboration d’instruments financiers et de plateformes d’investissement qui combinent les fonds structurels de l’UE et d’autres sources de financement.

Jaspers (Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions européennes)

Jaspers est une initiative d’assistance technique de la BEI menée en partenariat avec la Commission européenne. Elle vise à améliorer la qualité des investissements soutenus par les Fonds structurels et d’investissement européens et le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Source de conseils indépendants, Jaspers contribue aussi au renforcement des capacités des autorités publiques et à la réalisation d’évaluations indépendantes de la qualité des projets avant leur soumission à l’UE.

En 2019, Jaspers a mené à bien 10 missions de conseil en Bulgarie : sept projets liés à l’eau et trois dans le domaine des transports. La Commission européenne a approuvé un projet soutenu par Jaspers, une interconnexion gazière gréco-bulgare (cofinancée par la BEI), dont le coût d’investissement total s’élève à 240 millions d’EUR et qui bénéficie d’une aide non remboursable de 33 millions d’EUR.

À ce jour, Jaspers a effectué 129 missions de conseil auprès des autorités bulgares, à l’appui de 98 projets d’un coût d’investissement sous-jacent de plus de 9 milliards d’EUR.

Conseils en projets

Le programme de conseils en projets permet d’assister les promoteurs en vue d’accélérer la réalisation de projets financés par l’UE. Il combine les connaissances du personnel de la BEI et de consultants tiers. En collaboration avec les promoteurs, ces experts élaborent des stratégies sur mesure pour des projets complexes.

Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH)

La plateforme européenne de conseil en investissement, deuxième pilier du Plan d’investissement pour l’Europe, est un partenariat entre la BEI et la Commission européenne. Il s’agit d’un point d’accès unique à une gamme complète de services de conseil et d’assistance technique. La plateforme est particulièrement importante dans les pays de la cohésion, où le soutien au recensement, à la préparation et la mise en œuvre de projets est indispensable. Compte tenu du remplacement progressif des aides non remboursables par des instruments financiers et des plateformes d’investissement, les activités de l’EIAH deviennent de plus en plus pertinentes, en particulier en Europe de l’Est et du Sud.

À fin décembre 2019, la plateforme avait traité 94 demandes de conseil en provenance de Bulgarie, répondant aussi bien à des demandes de renseignements qu’à des demandes d’assistance technique et de financement. Parmi ces demandes, 82 concernaient des projets spécifiques, 51 provenaient du secteur privé et 17 remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’une assistance consultative globale.