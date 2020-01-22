L’initiative améliorera l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises (PME), notamment dans des secteurs économiques mal desservis.

Les intermédiaires financiers pourront prendre davantage de risques et accorder des financements à des conditions avantageuses.

Le projet soutiendra quelque 1 000 PME et permettra de pérenniser environ 18 000 emplois dans les pays cibles.

La Banque européenne d’investissement (BEI) – la banque de l’UE – et la Commission européenne unissent leurs forces dans le cadre de l’Initiative pour l’accès des PME aux financements, mise en œuvre au titre du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) afin de soutenir la croissance économique, l’innovation et l’emploi dans les pays voisins de l’UE.

Cette initiative facilitera l’accès aux financements pour les PME au moyen de garanties de portefeuille partielles. Ces garanties permettront aux banques intermédiaires de prendre davantage de risques et d’octroyer des financements à des conditions avantageuses, notamment grâce à des taux d’intérêt plus bas et (ou) à des exigences allégées en matière de sûretés.

De plus, l’initiative contribuera à une meilleure inclusion financière : elle ciblera des secteurs mal desservis, comme les jeunes pousses ou les entreprises dirigées par des femmes ou des personnes issues de populations défavorisées. Le programme devrait déboucher sur la mobilisation de financements supplémentaires à hauteur de quelque 200 millions d’EUR à l’appui des PME et, in fine, sur la pérennisation d’environ 18 000 emplois dans l’ensemble des pays cibles.

« La banque de l’UE est déterminée à soutenir les PME, s’agissant de l’épine dorsale de l’ensemble des économies, notamment dans les pays voisins de l’UE », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, avant d’ajouter : « De plus, il est essentiel de promouvoir l’inclusion économique de secteurs mal desservis et de valoriser leur potentiel afin d’exploiter à plein les capacités économiques de tout pays. Pour poursuivre leur essor, continuer à exporter vers le marché européen et à créer des emplois dans toute la région, elles ont besoin, à l’heure actuelle, d’un meilleur accès à des financements abordables à long terme. Nous sommes fiers et heureux de lancer ce programme conjointement avec la Commission européenne dans le cadre du Plan européen d’investissement extérieur, dans l’optique de contribuer à la création, dans les pays voisins de l’UE, de conditions d’exercice de l’activité économique qui permettent des performances excellentes et l’inclusion de tous. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé de la politique de voisinage et d’élargissement : « Nous souhaitons stimuler l’investissement de manière à favoriser la croissance et à apporter des possibilités et des avantages concrets aux populations concernées, notamment sous la forme de grands projets d’infrastructures ou de soutien aux jeunes entrepreneurs. L’appui direct à l’investissement est primordial, mais le sont tout autant la bonne gouvernance et un environnement favorable aux entreprises qui contribue à attirer des investissements tant nationaux qu’étrangers. C’est la raison pour laquelle le Plan européen d’investissement extérieur appuie également nos pays partenaires dans la mise en place de cadres juridiques, de politiques et d’institutions plus efficaces qui favorisent la stabilité économique, l’investissement durable et la croissance inclusive. »

À propos du FEDD

Le Fonds européen pour le développement durable (FEDD) compte parmi les instruments financiers de l’UE qui promeuvent une politique d’aide au développement volontariste soutenant les investissements dans les pays voisins de l’UE et en Afrique. Il fait partie du Plan européen d’investissement extérieur, qui, d’ici à 2020, devrait générer 44 milliards d’EUR d’investissements (à partir d’une contribution initiale de l’UE de 4,5 milliards d’EUR). Ces investissements permettront de créer des emplois et des perspectives économiques, remédiant ainsi aux causes socio-économiques de la migration, et contribueront à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.