Les investissements dans la RDI permettront à la multinationale espagnole d’accroître sa production et d’améliorer sa compétitivité

Action en faveur du climat : le projet contribuera à la transition énergétique en favorisant la mise au point de systèmes électriques plus efficaces et plus sûrs

Impact sur l’emploi : les investissements seront effectués en Espagne et contribueront à la création d’emplois hautement qualifiés

L’accord de prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe

La Banque européenne d’investissement (BEI) va mettre 27 millions d’EUR à la disposition du groupe Arteche pour financer sa stratégie d’innovation axée sur la mise au point de nouveaux produits et de nouvelles technologies et solutions pour le secteur de l’électricité, ainsi que d’autres investissements visant à développer ses actifs productifs. Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, a été signé ce jour à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Alexander Artetxe, PDG du groupe Arteche.

Les investissements de RDI financés par la BEI seront effectués sur une période de quatre ans, jusqu’en 2023, dans les installations de la société à Bilbao, Vitoria-Gasteiz et Madrid. Ils contribueront à l’expansion de son activité par la mise en œuvre d’un plan d’innovation ambitieux devant déboucher sur des solutions novatrices pour relever les défis de la transformation du secteur de l’électricité. Plus précisément, l’entreprise développera de nouvelles solutions électroniques axées sur la transformation numérique du réseau électrique et sur l’intégration de la production d’énergies renouvelables.

Le concours de la Banque appuiera également la stratégie d’innovation de l’entreprise qui vise à renforcer l’efficacité, la fiabilité et la durabilité de la conception et de la fabrication de sa gamme de produits et de solutions (transformateurs de mesures, relais, disjoncteurs à réenclenchement, équipements ACP). Ces investissements permettront au groupe Arteche de moderniser ses infrastructures numériques et d’innover dans le secteur électrique 800 kV, un segment où très peu d’entreprises sont présentes au niveau mondial.

Le projet aura un double impact positif sur l’action en faveur du climat. D’une part, il permettra au groupe Arteche d’améliorer l’efficacité et la qualité de ses processus de production. D’autre part, grâce aux nouvelles solutions et aux nouveaux produits développés par l’entreprise pour le secteur de l’électricité, il sera possible d’adapter les infrastructures pour faciliter la production d’énergies renouvelables, une étape fondamentale dans la transition vers un modèle énergétique à faible intensité de carbone. Afin de mettre en œuvre sa stratégie de RDI, le groupe Arteche collabore régulièrement avec plus de 15 universités, laboratoires et centres technologiques en Europe.

Le groupe Arteche pourra bénéficier des conditions favorables des financements de la BEI, tant au niveau des échéances de remboursement que des taux d’intérêt, grâce au Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker », qui permet à la banque de l’UE d’accroître son soutien à des investissements favorisant l’innovation, la croissance économique et l’emploi. Concrètement, ce projet contribuera à créer des emplois hautement qualifiés dans les usines du groupe en Espagne.

Lors de la cérémonie de signature à Madrid, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, chargée des opérations de la Banque en Espagne, a déclaré : « Il est essentiel de soutenir l’innovation et la transformation numérique pour favoriser la transition vers un nouveau modèle économique à faible intensité de carbone. En tant que banque européenne du climat, la BEI œuvre pour que les entreprises européennes disposent des ressources nécessaires pour investir dans des stratégies de RDI qui faciliteront cette transformation, tout en favorisant la productivité des économies de l’Union et la création de richesses et d’emplois. La Banque se réjouit donc d’apporter son soutien à une entreprise espagnole qui, grâce à l’appui de la BEI, pourra renforcer sa compétitivité et contribuer au leadership européen dans le secteur de l’électricité. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Le secteur de l’énergie électrique joue un rôle crucial dans la transition écologique, qui nécessite des solutions innovantes. C’est pourquoi l’Union européenne soutient le groupe Arteche dans ses efforts visant à concevoir des systèmes électriques plus efficaces et plus sûrs. Il s’agit là d’investissements qui contribueront également à la création d’emplois de qualité en Espagne. »

« Le secteur de l’électricité est en pleine mutation et, au sein du groupe Arteche, nous faisons le pari de l’innovation pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés », a déclaré Alexander Artetxe, président-directeur général du groupe Arteche. « La demande énergétique croissante, l’électrification de l’économie, la promotion des énergies renouvelables et la transition numérique transforment le réseau électrique mondial. Nous traversons une période offrant de nombreuses possibilités et, pour en tirer parti, nous consacrons des efforts importants à plusieurs projets de R-D, des défis que nous ne sommes pas seuls à relever. »

L’accord entre la BEI et le groupe Arteche a été signé dans le cadre du programme de prêts pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) d’Espagne et du Portugal, un programme de financement de la BEI spécifiquement destiné aux ETI (comptant jusqu’à 3 000 employés). Grâce au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, cette ligne de financement permet à la BEI d’appuyer les investissements visant des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé et contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi.

À propos du groupe Arteche

Fort de près de 75 ans d’expérience dans le secteur électrique, avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’EUR et un effectif de 1 800 professionnels, le groupe Arteche propose des solutions et des équipements à forte composante technologique reposant sur une gamme complète de transformateurs de mesures, de relais auxiliaires, de dispositifs de protection, de mesure et de contrôle, de solutions d’automatisation des postes et de contrôle de qualité de l’énergie, ainsi que de solutions pour les réseaux intelligents.

Présent dans 13 pays, Arteche, dont le siège est à Bilbao, est une référence internationale dans ce secteur. Dans plus de 150 pays en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Océanie, des réseaux de production, de transport et de distribution ainsi que des entreprises utilisent des équipements du groupe