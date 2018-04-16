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ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING

Signature(s)

Montant
27 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 27 000 000 €
Industrie : 27 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2019 : 27 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2019
Statut
Référence
Signé | 19/12/2019
20160294
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 27 million
EUR 54 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan underlying investments include the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of electrical, electronic products and related services, and particularly on instrument transformers, auxiliary relays, recloser and switches as well as substation automation systems. The project concerns also activities to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production, as well as upgrade the factories' digital infrastructure. The project comprises only the EU-based investments of the promoter on the above mentioned activities and covers the period 2020-2023.

The project aims at developing innovative products and services to contribute for the power sector by facilitating innovations to help utilities progress towards more intelligent, secure and efficient power systems. The project aims also to implement lean principles in the production processes and increase their efficiency, improve processes' quality and quality control in production as well as to upgrade the factories' digital infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

RDI activities on electrical, electronic products and related services are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in already-authorised existing facilities, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
Date de publication
17 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123600476
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160294
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ARTECHE PRODUCT INNOVATION AND TESTING
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
236766962
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160294
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN AND PORTUGAL 2
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82865488
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170871
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Lignes de crédit
Pays
Espagne, Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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