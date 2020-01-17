Ce prêt de 15 millions d’EUR constitue la troisième opération de la BEI avec ProCredit en Bulgarie.

40 % de ces fonds seront consacrés au financement de projets présentant un volet d’action en faveur du climat.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 15 millions d’EUR à ProCredit Bank Bulgaria afin de cofinancer des investissements de petite et moyenne dimension dans le pays. 40 % des prêts intermédiés seront consacrés à des projets relatifs aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux transports à faibles émissions de carbone et à la gestion des déchets.

Grâce au prêt de la BEI, les entreprises bulgares comptant moins de 3 000 employés bénéficieront d’un meilleur accès à des financements à long terme consentis à des conditions avantageuses.

« Le soutien aux régions de la cohésion et la lutte contre les changements climatiques constituent des priorités stratégiques de la banque de l’UE », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. Avant d’ajouter : « La BEI, en coopération avec son partenaire bien établi ProCredit Bank, promouvra l’emploi en Bulgarie, renforcera la compétitivité du secteur privé et soutiendra la lutte contre les changements climatiques. Nos efforts conjoints stimuleront la croissance et les investissements durables en Bulgarie, ce qui favorisera la convergence économique, augmentera le nombre d’emplois qualifiés et, in fine, améliorera les conditions de vie des citoyens européens. »

« ProCredit Bank joue le rôle de pionnière en offrant des prêts conçus spécifiquement pour appuyer des projets verts et l’efficacité énergétique, y compris des financements destinés à la production d’énergie renouvelable, et déploie des efforts considérables pour encourager les investissements de ce type. Ce faisant, nos équipes ont acquis un savoir-faire et de l’expérience. Nous nous sommes dès lors positionnés comme la banque de référence pour les prêts verts, tant auprès des entreprises que des bailleurs de fonds. Le contrat que nous avons signé ce jour est le reflet des principes et objectifs que nos deux établissements partagent, ainsi que de notre volonté commune de promouvoir la croissance et l’emploi en soutenant les petites et moyennes entreprises », a déclaré Reni Peychevan, membre du conseil d’administration et directeur exécutif de ProCredit Bank (Bulgaria).

Il s’agit de la troisième opération conclue avec ProCredit Bank depuis le début de sa coopération avec la BEI en 2011. Cette dernière a déjà octroyé deux prêts intermédiés à la banque dans le but de financer les petites et moyennes entreprises en Bulgarie.

Informations générales

ProCredit Bank (Bulgaria) EAD a été fondée en octobre 2001 par une alliance d’investisseurs internationaux s’intéressant au développement. À l’heure actuelle, l’unique propriétaire de la banque est ProCredit Holding, dont le siège est à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. ProCredit Holding est la société mère du groupe axé sur le développement qu’est ProCredit. Ce dernier se compose de banques commerciales proposant leurs services aux petites et moyennes entreprises et concentre ses activités en Europe de l’Est et du Sud-Est. La mission principale de ProCredit Bank EAD consiste à soutenir l’essor des petites et moyennes entreprises et à favoriser la création d’un environnement propice à la croissance de l’économie bulgare.