La centrale solaire de Talayuela en Estrémadure produira de l’énergie renouvelable pour environ 150 000 ménages par an

Les émissions de CO 2 seront réduites de plus de 171 kt d’équivalent CO 2 par an

Plus de 400 personnes seront employées durant la phase de construction

Les promoteurs du projet sont Encavis AG et Solarcentury

L’investissement bénéficie de l’appui du plan Juncker

Lors de la COP 25, la conférence des Nations unies sur les changements climatiques organisée à Madrid, la Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé qu’elle avait investi 76,5 millions d’EUR dans l’un des plus importants projets d’énergie solaire d’Espagne, faisant la démonstration de son solide engagement à promouvoir la production d’énergies propres dans le pays. Le projet est soutenu par Encavis AG, un producteur indépendant d’énergies renouvelables de premier plan, et Solarcentury, une entreprise mondiale intégrée dans le domaine de l’énergie solaire. Il porte sur la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 300 MWc dans la commune de Talayuela, en Estrémadure, une région qui relève de l’objectif de cohésion. L’opération est soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe, appelé communément aussi « plan Juncker ».

La centrale solaire de Talayuela, d’une puissance de 300 MWc, sera l’un des plus grands projets solaires d’Europe. Elle pourra produire suffisamment d’énergie pour alimenter environ 150 000 ménages par an à un prix très compétitif. En outre, le projet contribuera à réduire les émissions de CO 2 de plus de 171 kt d’équivalent CO 2 par an et, pour la phase de construction, il permettra l’embauche d’environ 400 personnes.

Emma Navarro, vice-présidente de la BEI chargée de l’action en faveur du climat et des opérations en Espagne : « Comme elle l’a montré tout au long de la COP 25, la BEI est résolument engagée à jouer son rôle face à la crise climatique mondiale. En tant que banque européenne du climat, nous sommes prêts à relever le défi et à répondre aux attentes de nos citoyens. C’est pourquoi nous nous réjouissons d’appuyer le formidable potentiel de l’Espagne dans le domaine des énergies renouvelables et d’aider le pays à réaliser ses objectifs climatiques. Encourager l’énergie solaire revient à renforcer l’indépendance énergétique tout en réduisant le coût de cette énergie et, plus important encore, cela signifie atténuer les conséquences du réchauffement climatique. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé de « l’Économie au service des personnes » : « Pour la deuxième fois cette semaine, nous annonçons un financement de la Banque européenne d’investissement en faveur de l’énergie solaire en Espagne. Avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, une centrale solaire de 300 MW sera construite à Talayuela, en Estrémadure. Elle produira suffisamment d’énergie propre pour alimenter 150 000 foyers par an. Il est essentiel d’investir dans des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris sur le climat et parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. »

Dierk Paskert, PDG d’Encavis AG : « Ce projet constitue un jalon pour Encavis comme pour le marché espagnol des énergies renouvelables, car il souligne le soutien apporté par l’UE à notre stratégie de croissance. En outre, il s’agit du premier accord d’achat d’électricité à long terme signé pour un parc solaire sans l’appui de tarifs de rachat. La signature de cet accord d’achat d’électricité puis la mise en service du parc solaire de Talayuela l’année prochaine permettront à Encavis de franchir une nouvelle étape et inciteront le marché à signer des contrats comparables dans de nombreux pays. »

Jose Miguel Ferrer, directeur général de Solarcentury pour la péninsule Ibérique : « Le bouclage financier du projet Talayuela aujourd’hui est une réussite majeure pour Solarcentury et Encavis AG. C’est aussi un accord capital qui témoigne de la viabilité financière du marché espagnol du solaire non subventionné. Nous avons démontré la bancabilité à long terme de ce projet de grande dimension en signant un accord d’achat d’énergie historique en septembre dernier, et nous avons ainsi obtenu l’appui de deux des principaux bailleurs de fonds européens, la Banque européenne d’investissement et Deutsche Bank, qui partagent notre vision concernant ce projet. Tout étant désormais en place, nous nous réjouissons d’entamer la construction du projet dans les semaines à venir. »

Le projet de 228 millions d’EUR bénéficie d’un financement sur projet de la BEI et de Deutsche Bank pour un montant total d’environ 165 millions d’EUR, le bouclage financier ayant eu lieu à la fin novembre. La centrale solaire de Talayuela est l’un des premiers projets sur site vierge ayant trait aux énergies renouvelables à être financé en Espagne sans aucune forme de soutien de l’État ou des pouvoirs publics. Dans le cadre de ce projet, un accord d’achat d’électricité sur dix ans a été signé en septembre 2019. Il garantit le prix d’achat pour environ 75 % du volume de production. Encavis AG a ensuite donné le feu vert à Solarcentury pour entamer la construction de la centrale, qui devrait entrer en service au second semestre de 2020.

La centrale de Talayuela aura d’importantes retombées sur le marché espagnol des énergies renouvelables, car elle aidera le pays à atteindre son objectif de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie primaire d’ici à 2020. En outre, le projet contribue à la réalisation des objectifs de la Banque en matière d’action en faveur du climat, ainsi qu’au respect de l’objectif contraignant de la Commission européenne d’au moins 32 % de la consommation énergétique finale d’origine renouvelable à l’horizon 2030.

La BEI et la crise climatique

La BEI est l’un des plus grands bailleurs de fonds multilatéraux au monde pour les financements climatiques. Son objectif est de jouer un rôle de premier plan dans la mobilisation des financements nécessaires pour maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 2 °C et contenir l’élévation des températures à 1,5 °C afin de respecter les objectifs de l’accord de Paris. Le 14 novembre 2019, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé ses nouveaux objectifs pour le climat et sa nouvelle politique de prêt en faveur de l’énergie. La Banque va progressivement augmenter les financements qu’elle accorde à l’appui des objectifs climatiques et environnementaux pour les porter à 50 % de son activité d’ici à 2025, de sorte que le Groupe BEI mobilise au moins 1 000 milliards d’EUR d’ici à 2030 pour promouvoir des investissements qui contribuent à la réalisation de ces objectifs. Elle a également fait part de sa volonté d’aligner toutes les activités du Groupe BEI sur l’accord de Paris. Pour ce faire, elle cessera de financer des projets à base de combustibles fossiles à partir de fin 2021.

En 2018, la BEI a accordé près de 1,3 milliard d’EUR à l’appui de l’action en faveur du climat en Espagne, finançant des projets en lien avec le développement de moyens de transport plus propres et la mise en œuvre de procédés de production nouveaux, moins polluants et plus respectueux de l’environnement.

Solarcentury s’est donné pour mission de généraliser l’énergie solaire. Des toitures résidentielles et commerciales à des projets à l’échelle industrielle, Solarcentury change vraiment la donne dans la lutte contre les changements climatiques en augmentant l’accessibilité et la production de l’énergie solaire dans le monde entier. Au cours des 20 dernières années, les projets solaires de Solarcentury ont produit plus de 3,5 milliards de kWh d’électricité propre et évité le rejet dans l’atmosphère de plus de 1,5 million de tonnes de CO 2 . En 2006, Solarcentury a participé à la création de SolarAid, une organisation caritative qui vise à lutter contre les changements climatiques et la pauvreté dans les pays en développement en fournissant un accès à de l’éclairage solaire, tout en aidant à éliminer l’utilisation de lampes à kérosène au Kenya, au Malawi, en Ouganda et en Zambie. Solarcentury reverse 5 % de ses bénéfices nets à SolarAid, ce qui, à ce jour, a permis à plus de 10 millions de personnes en Afrique de bénéficier de dispositifs d’éclairage alimentés par de l’énergie solaire propre, durable et sûre.

Encavis AG (segment Prime Standard ; ISIN : DE0006095003 / WKN : 609500), producteur d’électricité à partir de sources renouvelables, est coté sur le segment SDAX de la Deutsche Börse. Encavis est l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité ; il détient et exploite des parcs solaires et éoliens (terrestres) dans dix pays européens. Les centrales de production d’énergie durable génèrent des rendements stables grâce à des tarifs de rachat garantis ou des accord d’achat d’énergie à long terme. Au sein du groupe Encavis, Encavis Asset Management AG est spécialisée sur le segment des investisseurs institutionnels.