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LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 120 000 000 €
Énergie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
9/06/2020 : 4 000 000 €
4/11/2019 : 6 500 000 €
9/06/2020 : 39 500 000 €
4/11/2019 : 70 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 04/11/2019
20180659
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV
ENCAVIS AG,SOLAR CENTURY HOLDINGS LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 401 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of two solar photovoltaic plants with a total combined capacity of 482MWp located in the municipalities of Talayuela (Extremadura) and Alcalá de Guadaira (Sevilla) in Spain.

The aim is to support renewable energy and energy efficiency as well as climate action targets. Furthermore, as the project is located in EIB cohesion priority Regions, it will also foster economic and social cohesion.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Regarding the environmental aspects, the Talayuela plant is included in the Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, because of the presence of a 21 km 400 kV transmission line; and the Cabrera plant is included in the Annex II, being screened in by the competent authority. Therefore, both projects require EIA processes to be performed. The projects have already submitted their EIA. Talayuela has a single EIA for both the plant and the transmission system, and has already secured its environmental permit. Cabrera is divided in 4 plots and a transmission system, each of them with its own EIA, and is in the process of securing the environmental permits. Most of the required lands for the PV plant and the transmission line (838 Ha for the biggest plant, 460 Ha for the smaller) have been leased, but for the missing agreements, expropriation may be needed. Adequate assessment of environmental and social aspects, including compliance with relevant EU directives, and specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), will be performed at appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as appropriate: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV
Date de publication
3 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87510400
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - Instalación Solar Fotovoltaica - Los González
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165034135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - Instalación Solar Fotovoltaica - Cerrado Cabrera
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165031647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - línea de transmisión - Cabrera
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165036717
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - Planta Solar Fotovoltaica - Talayela Solar
Date de publication
7 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165034136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - Instalación Solar Fotovoltaica - Hazas de las Sesenta
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165036110
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV - Estudio de Impacto Ambiental - Instalación Solar Fotovoltaica - Primo Alemán
Date de publication
8 Dec 2022
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165040257
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Environmental and Social Completion Sheet - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV
Date de publication
22 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165079413
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180659
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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scoreboard - LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV
Date de publication
17 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90593199
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180659
Dernière mise à jour
17 Nov 2020
Secteur(s)
Énergie
Pays
Espagne
Disponible au public
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