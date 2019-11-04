LA CABRERA Y TALAYUELA SOLAR PV

Fiche récapitulative
The project concerns the construction and operation of two solar photovoltaic plants with a total combined capacity of 482MWp located in the municipalities of Talayuela (Extremadura) and Alcalá de Guadaira (Sevilla) in Spain.
The aim is to support renewable energy and energy efficiency as well as climate action targets. Furthermore, as the project is located in EIB cohesion priority Regions, it will also foster economic and social cohesion.
Regarding the environmental aspects, the Talayuela plant is included in the Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, because of the presence of a 21 km 400 kV transmission line; and the Cabrera plant is included in the Annex II, being screened in by the competent authority. Therefore, both projects require EIA processes to be performed. The projects have already submitted their EIA. Talayuela has a single EIA for both the plant and the transmission system, and has already secured its environmental permit. Cabrera is divided in 4 plots and a transmission system, each of them with its own EIA, and is in the process of securing the environmental permits. Most of the required lands for the PV plant and the transmission line (838 Ha for the biggest plant, 460 Ha for the smaller) have been leased, but for the missing agreements, expropriation may be needed. Adequate assessment of environmental and social aspects, including compliance with relevant EU directives, and specifically Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), will be performed at appraisal.
The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, as appropriate: Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU or 2004/18/EC / 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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