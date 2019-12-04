Ces nouvelles ressources permettront de renforcer l’activité de recherche-développement et d’innovation de Salzgitter AG.

Le financement accordé par la banque de l’UE est garanti au titre du plan Juncker.

La Banque européenne d’investissement (BEI) met 150 millions d’EUR à la disposition de Salzgitter AG, l’un des plus grands groupes européens spécialisés dans l'acier et les technologies. La société utilisera les nouvelles ressources financières pour renforcer sa compétitivité et améliorer la durabilité grâce à l’innovation technologique et à la transformation numérique. Ce financement de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est une composante essentielle du Plan d’investissement pour l’Europe – connu également sous le nom de plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour stimuler la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS, a déclaré : « L’opération renforcera l’expertise et le savoir-faire technique de Salzgitter, en particulier dans le domaine des aciers légers à haute résistance destinés au secteur des transports, que l’UE considère comme une technologie clé générique pour les matériaux avancés. L’investissement aidera à préserver quelque 750 emplois dans la recherche, le développement et l’innovation menés par Salzgitter et, indirectement, à soutenir le personnel de l’entreprise (soit plus de 20 000 personnes) en Europe. » Et d’ajouter : « Je me réjouis de cette nouvelle coopération avec Salzgitter, qui bénéficie de l’appui du plan Juncker et qui démontre l’engagement manifeste et ferme de l’Europe à soutenir l’industrie dans sa transformation numérique. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, en charge de « l’Économie au service des personnes », a fait la déclaration suivante : « Je suis heureux que l’UE, par l’intermédiaire du plan Juncker, aide l’industrie sidérurgique à évoluer vers plus de modernité, de numérique et de durabilité. En investissant dans la recherche-développement grâce à ce financement de la BEI, Salzgitter va accroître sa productivité et la qualité de ses produits, ce qui profitera in fine au consommateur. »

Burkhard Becker, directeur financier de Salzgitter AG, a quant à lui affirmé : « Cette coopération avec la BEI est un élément important pour le financement du budget de R-D de notre groupe. Le succès de Salzgitter sur le long terme repose sur deux fondements : agir de manière responsable et mener des activités durables. Le financement de la BEI nous permet de poursuivre notre intense travail de recherche-développement aux fins d’une production sidérurgique innovante et durable. »

L’opération est également financée en partie par des aides non remboursables nationales et européennes (Horizon 2020).

Salzgitter AG

Salzgitter AG est l’un des plus gros producteurs d’acier d’Europe et le leader mondial du marché des tubes de gros diamètre. Le groupe exploite des sites de production ultramodernes et économes en ressources en Allemagne et dans d’autres pays. Il compte plus de 150 filiales et sociétés de participation et est structuré, sous la direction de Salzgitter AG, en société holding subdivisée en cinq pôles d’activité : aciers plats, tôle forte/acier profilé, acier marchand, Mannesmann et technologie