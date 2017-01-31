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SALZGITTER STEEL RDI

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
28/11/2019 : 150 000 000 €
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20/12/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SALZGITTER STEEL RDI
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SALZGITTER STEEL RDI
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08/02/2019 - SALZGITTER STEEL RDI
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI prête 150 millions d’EUR à Salzgitter AG

Fiche récapitulative

Date de publication
14 février 2019
Statut
Référence
Signé | 28/11/2019
20170131
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SALZGITTER STEEL RDI
SALZGITTER AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 331 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project covers the promoter's RDI and digital transformation expenditures of its iron and steelmaking and its beverage filling and packaging equipment businesses for the years 2018-2021.

The project covers the promoter's RDI related operational and capital expenditures of its iron and steelmaking and its beverage filling and packaging equipment businesses. The RDI activities will contribute to increase the promoter's technological know-how in the related fields and strengthen its competitiveness.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns RDI expenditures to be carried out in existing industrial facilities already authorized for such purpose and are therefore not expected to require an EIA under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SALZGITTER STEEL RDI
Date de publication
20 Dec 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85833630
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170131
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SALZGITTER STEEL RDI
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
159290940
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170131
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SALZGITTER STEEL RDI
Date de publication
8 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90265662
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170131
Dernière mise à jour
8 Feb 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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SALZGITTER STEEL RDI
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Photogallery

Salzgitter steel RDI project in Germany
Salzgitter Steel RDI
©Salzgitter 2018

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