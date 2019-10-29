900 millions d’EUR seront consacrés aux PME qui ont plus difficilement accès aux financements, comme les microentreprises et les entrepreneurs.

1 milliard d’EUR servira à soutenir des entrepreneurs qui doivent renouveler leur flotte de transport.

Côté emplois, l’opération contribuera à maintenir quelque 400 000 postes.

Une partie des fonds bénéficie de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le Groupe BEI, qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI), et Banco Santander mettront 1,9 milliard d’EUR de financements à disposition des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) espagnoles grâce aux accords signés ce jour à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, José Antonio Álvarez, PDG de Banco Santander, et Magda Salarich, directrice générale de Banco Santander et responsable de Santander Consumer Finance (SCF). L’objectif des deux institutions est d’unir leurs forces pour soutenir les entreprises espagnoles en leur offrant des financements à des conditions avantageuses, à la fois en matière de durée d’amortissement et de taux d’intérêt, afin de stimuler la croissance économique et l’emploi.

Un appui aux PME les plus vulnérables

La BEI et Banco Santander mettront 900 millions d’EUR à la disposition des PME et des ETI au moyen d’un instrument innovant qui permet le partage des risques entre les deux institutions. Concrètement, la BEI participera, à hauteur de 450 millions d’EUR, à un portefeuille de prêts que Banco Santander octroiera à des entreprises. Cet appui permettra à la banque espagnole d’augmenter sa capacité de financement et de mettre 900 millions d’EUR à disposition des PME. Ce montant sera partiellement destiné à trois types de PME particulièrement vulnérables : les indépendants, les microentreprises comptant moins de dix employés et les petits commerces qui exercent leurs activités dans des régions où le taux de chômage est élevé. Cet accord permettra d’appuyer près de 7 000 PME qui emploient quelque 160 000 personnes.

Il s’agit de la troisième opération de partage des risques signée entre la BEI et Banco Santander. Elle a été rendue possible grâce au Plan d’investissement pour l’Europe, qui permet à la banque de l’UE de financer des projets présentant un profil de risque plus élevé.

1 milliard d’EUR pour le renouvellement de flottes de transport

En outre, le Groupe BEI a signé un accord d’un montant de 1 milliard d’EUR avec Santander Consumer Finance, afin de financer des PME et des ETI espagnoles qui souhaitent remplacer leur flotte de transport par des véhicules plus efficients et plus écologiques, notamment dans le cadre de contrats de crédit-bail. Ce concours contribuera à préserver plus de 250 000 emplois.

L’accord s’est concrétisé grâce à la participation de la BEI et du FEI à un fonds de titrisation de prêts à la consommation de Santander Consumer Finance. La BEI a acheté des obligations émises par le fonds pour un montant de 227 millions d’EUR et le FEI a accordé au même fonds une garantie de 270 millions d’EUR supplémentaires. Il s’agit d’un instrument financier novateur dans le cadre réglementaire, qui permet à Santander Consumer Finance de libérer du capital de son portefeuille de prêts pour dégager de nouveaux financements à hauteur de 1 milliard d’EUR.

Lors de la cérémonie de signature, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a souligné « l’incidence de ces accords sur la création et le maintien d’emplois en Espagne ». « Nous sommes vraiment ravis de pouvoir apporter notre concours à des entreprises qui, en raison de leur taille ou du type d’activité qu’elles exercent, ont plus de mal à investir, et de permettre à des entreprises de bénéficier des conditions avantageuses de la BEI pour remplacer leur flotte de transport par des véhicules neufs et moins polluants. L’un des principaux objectifs du Groupe BEI est de veiller à ce que ces entreprises puissent avoir accès aux ressources nécessaires pour croître et renforcer leur compétitivité. C’est pourquoi ces dernières années, nous avons consacré plus de 50 % de l’ensemble de nos financements en Espagne aux petites et moyennes entreprises. »