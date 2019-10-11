© Angie Warren

La Banque européenne d'investissement accorde un prêt de 12,5 millions d'EUR à VIPA pour promouvoir et financer une vaste gamme de projets de modernisation dans le domaine de l’efficacité énergétique en Lituanie

Les sous-projets seront mis en œuvre par des PME, des entreprises de taille intermédiaire et des établissements publics, l’accent étant mis sur la modernisation des bâtiments et l’éclairage économe en énergie

La plateforme sera axée sur l’action en faveur du climat et la cohésion, et bénéficiera du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le principal pilier du plan Juncker

La Banque européenne d'investissement (BEI) et Viesuju Investiciju Pletros Agentura (VIPA), l’agence publique lituanienne de promotion des investissements, ont signé un accord portant sur la première tranche de 12,5 millions d'EUR, sur une enveloppe approuvée de 25 millions d’EUR, en vue de la création de la première plateforme d'investissement du pays dans le domaine de l’efficacité énergétique. Ce projet, qui bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) du plan Junker, est axé sur l’action en faveur du climat tout en offrant des avantages en matière de cohésion.

Le financement servira à soutenir la première plateforme d'investissement spécialisée du pays - qui dispose d’ores et déjà d'une importante réserve de projets admissibles - pour assurer la promotion et le financement de projets de modernisation dans le domaine de l’efficacité énergétique en Lituanie. Les investissements sous-jacents seront axés sur l’installation de panneaux solaires dans des logements privés, la rénovation d’immeubles collectifs et des investissements dans l'efficacité énergétique auprès de sociétés industrielles, principalement dans le domaine de l’éclairage. La plateforme desservira en tant que telle de nombreux bénéficiaires différents dans le pays, ce qui les aidera à réduire leurs émissions de CO 2 et leurs factures énergétiques.

« Nous sommes ravis de nouer un partenariat avec la Banque européenne d'investissement afin de soutenir la plateforme d'investissement dans l’efficacité énergétique. VIPA invite toutes les entreprises et entités à s’associer à la mise en œuvre de projets liés à l’efficacité énergétique en Lituanie, mais aussi à solliciter auprès de la plateforme d'investissement des prêts leur permettant d’accroître l’efficacité énergétique et de devenir des prosommateurs », a déclaré Gvidas Dargužas, le président-directeur général de VIPA.

« Comme le montre l’expérience de la BEI, en particulier dans le cadre de l’initiative JESSICA en Lituanie, il y a beaucoup à gagner dans le domaine de l’efficacité énergétique », ajoute Alexander Stubb, vice-président de la BEI. « Même si nous ne nous en rendons pas souvent compte, l’isolation de nos bâtiments ou le recours à un éclairage plus efficace peut influencer considérablement notre consommation énergétique. J’ai le sentiment que la création de cette plateforme aura non seulement un impact important sur la vie des gens et leurs factures énergétiques, mais qu’elle mettra aussi en valeur une question majeure dans le débat qui est actuellement mené autour du climat. »

Pour sa part, le commissaire européen Vytenis Andriukaitis a ajouté : « Il est essentiel que nos logements et nos entreprises soient en phase avec le 21e siècle dès lors qu’il s’agit de leur empreinte carbone. Je suis très heureux que le Plan Juncker apporte son appui à la première plateforme d’investissement dans l'efficacité énergétique en Lituanie. Les projets que la plateforme financera permettront au pays de respecter ses objectifs en matière de développement durable. Ils se traduiront aussi, pour les consommateurs, dans des factures énergétiques moins onéreuses. Une situation qui profitera donc à tous. »

La création de la plateforme d'investissement dans l’efficacité énergétique cadre avec les priorités politiques fixées par le gouvernement lituanien dans les domaines de l’efficacité énergétique et de la durabilité. Le projet s’inscrit en partie dans le cadre de l’initiative « Financement intelligent pour bâtiments intelligents », un instrument mis en place conjointement par le groupe BEI et la Commission européenne pour appuyer les investissements dans l’efficacité énergétique des bâtiments.

Informations générales

L’Agence publique lituanienne de promotion des investissements (VIPA) est une institution nationale de promotion économique qui fournit des prêts mais aussi des garanties dans le cadre d’investissements remboursables, de la mise en œuvre de mesures similaires pour l’aménagement urbain, de l’optimisation des infrastructures publiques et de l’amélioration de l’efficacité énergétique en Lituanie. Ses activités sont financées, dans le cadre de programmes d’assistance financière et de sources de financement, par l’Union européenne, les autorités nationales lituaniennes ou d’autres sources.