La Banque européenne d’investissement signe un prêt de 115 millions d’EUR à l’appui du programme d’investissement de RET pour les années à venir.

RET achètera plus de 200 autobus plus propres pour les transports publics de Rotterdam et des municipalités environnantes. Des lignes de métro et de tramway seront rénovées à de nombreux endroits.

Le prêt de la BEI a bénéficié du soutien du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et du Plan d’investissement pour l’Europe.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 115 millions d’EUR avec la société de transports RET de Rotterdam et la région métropolitaine de Rotterdam-La Haye. RET utilisera ce financement pour acquérir de nouveaux autobus électriques et hybrides diesel et installer l’infrastructure de recharge correspondante. En outre, l’entreprise rénovera les lignes de tramway et de métro à divers endroits de la ville. Auparavant, la BEI a déjà financé les nouveaux métros qui relient le centre de Rotterdam à Hoek van Holland sur la « Hoekse Lijn » récemment ouverte.

Le financement est rendu possible grâce à l’appui de l’instrument de dette « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe » (MIE) et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker). Par ailleurs, la société de transports RET recevra également une subvention au titre du MIE pour ses investissements dans les autobus électriques et l’infrastructure de recharge associée.

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports : « Nous sommes heureux de soutenir les efforts de Rotterdam pour rendre ses transports publics plus durables, grâce au Plan d’investissement pour l’Europe. La ville montre l’exemple à toute l’Europe en matière de transition vers une mobilité à faibles émissions.

L’entreprise RET met actuellement en œuvre une stratégie qui permettra à Rotterdam de disposer d’une flotte uniquement composée d’autobus non polluants bien avant 2030, qui est l’objectif fixé à l’échelle nationale. Le prêt de la BEI servira concrètement à acquérir 105 autobus électriques et 103 autobus hybrides diesel. Des investissements seront également effectués pour l’installation d’une infrastructure de recharge dans les dépôts (32 bornes de recharge) ainsi que le long des lignes de bus (17 bornes de recharge). Enfin, RET rénovera des voies de métro et de tramway à de nombreux endroits (près de 70) de la ville

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « Grâce à sa stratégie de transition vers des véhicules totalement non polluants, Rotterdam fait figure de chef de file, et ce prêt est une étape importante dans ce processus. La BEI est heureuse de soutenir des transports modernes et confortables pour tous les habitants de Rotterdam, qui contribueront également à améliorer la qualité de l’air dans la ville.

Ses actionnaires et garants étant les 28 États membres de l’UE, la BEI peut emprunter de l’argent à des conditions très favorables sur le marché des capitaux. Elle transmet cet avantage de taux d’intérêt à ses clients puisqu’elle n’a pas besoin de réaliser un bénéfice, mais seulement de couvrir ses coûts. Par conséquent, RET dépensera moins d’argent en intérêts et recevra un prêt d’une durée de 15 ans

« Ce prêt nous permet de maintenir le coût du capital à un niveau très bas, étant donné que nous bénéficions du faible taux d’intérêt offert par la BEI. Au cours des prochaines années, nous rembourserons progressivement le prêt au moyen de nos revenus provenant notamment de la vente de billets et de subventions d’exploitation. Cela nous permettra également de rester fidèles à notre objectif de maintenir le coût pour le voyageur le plus bas possible », a ajouté Frank Hoevenaars, directeur financier de RET.

Informations générales

The European Investment Bank (EIB) is the EU’s long-term lending institution. The Bank is wholly owned by the Member states – The Netherlands own 4,66% of the Bank – and can thus borrow money on the capital market very cheaply. This way, the EIB makes long-term financing available for projects that contribute to the policy goals of the European Union. Over the last five years, the EIB made available some EUR 2 billion for transport projects in the Netherlands, among others for the NS, KLM, the Afsluitdijk and the Blankenburgconnection.

RET est la société de transports publics de la région de Rotterdam. Chaque jour, elle véhicule 600 000 personnes jusqu’à leur destination. Bien que les tramways et les métros fonctionnent déjà à l’électricité, l’entreprise s’engage pleinement à rendre ses activités plus durables. Le passage à des autobus à émissions nulles joue un rôle important à cet égard. Le développement durable de l’entreprise se traduit également par l’achat d’électricité produite dans la région et l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments de RET.

Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) est l’instrument de financement de l’UE à l’appui d’investissements stratégiques dans les transports, l’énergie et les infrastructures numériques. Il a permis de soutenir des projets de mobilité pour un montant total de 22,3 milliards d’EUR, mobilisant un investissement total de 47,1 milliards d’EUR dans le secteur des transports.