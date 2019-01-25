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ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA

Signature(s)

Montant
115 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 115 000 000 €
Transports : 115 000 000 €
Date(s) de signature
26/09/2019 : 3 300 000 €
26/09/2019 : 111 700 000 €
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13/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA
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20/05/2019 - ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA
Communiqués associés
Pays-Bas : soutien européen aux bus électriques pour les transports publics de Rotterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
25 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 26/09/2019
20170456
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA
ROTTERDAMSE ELEKTRISCHE TRAM NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million
EUR 262 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project finances the investment programme of RET, the public transport operator in Rotterdam (NL).

RET aims at modernising and upgrading its fleet and infrastructure for bus, tram and metro (tracks, overhead lines, 3rd rail, etc.). Investments include, among others, the acquisition of 105 zero emission buses and 103 hybrid buses and the purchase and installation of the charging infrastructure for electric buses.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Manufacture of the buses will take place in the promoter's existing plant and does not fall within the scope of the Environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended; therefore no EIA is required for this component. Compliance of infrastructure, with EU Directives on the environment, including the EIA Directive, the Habitats Directive and the Birds Directive will be analysed during appraisal. The arrangements for the scrapping of the replaced rolling stock will also be analysed during the appraisal..

The EIB will require RET to ensure that contracts for the implementation of the project has been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU and 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA
Date de publication
13 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87114726
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170456
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ROTTERDAM ELECTRIC BUSES TRAM & METRO INFRA
Date de publication
20 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
91630193
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170456
Dernière mise à jour
20 May 2019
Secteur(s)
Transports
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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