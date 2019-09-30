La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un contrat de financement avec Enda Tamweel pour un prêt équivalent à 8,5 millions d’euros en Dinars Tunisien pour soutenir le micro entreprenariat et promouvoir l’inclusion financière, en particulier des jeunes, des femmes, et des clients les plus vulnérables situés dans des zones rurales défavorisées.

Le nouveau prêt a été signé au titre de l’Initiative Résilience économique (IRE) mise en place par la BEI afin de soutenir une croissance durable, des infrastructures vitales et la cohésion sociale dans les pays du voisinage méridional et des Balkans occidentaux. L’IRE fait partie de la réponse commune de l’Union Européenne (UE) aux défis que représentent les déplacements forcés et les migrations. Elle est mise en œuvre en étroite collaboration avec les États membres de l’UE, la Commission européenne, les bailleurs de fonds et d’autres partenaires. Le mandat de l’IRE dédié à la microfinance est un dispositif visant à soutenir l’inclusion financière des populations les plus vulnérables.

Enda Tamweel est une société anonyme tunisienne de microfinance, dont la mission est de soutenir l’inclusion économique et sociale des populations vulnérables, notamment en zones rurales, contribuant ainsi au développement économique du pays. Les ressources mises à disposition par la BEI pourraient financer plus de 26,000 bénéficiaires finaux.

« Avec ce financement, la Banque européenne d’investissement confirme son engagement en faveur de l’inclusion financière et l’entrepreneuriat en Tunisie, a expliqué Dario Scannapieco, vice-président de la Banque européenne d'investissement. Et d’ajouter : « L’amélioration de l’accès aux financements pour les micro-entrepreneurs permettra de stimuler la croissance des microentreprises, maintenir l’emploi et contribuer à l’essor du secteur privé dans les communautés les plus pauvres et vulnérables notamment en milieu rural. »

« Ce financement confirme la relation de partenariat privilégié que nous entretenons avec la Banque européenne d’investissement. C’est un accord qui vient également réaffirmer notre engagement profond pour l’inclusion financière des populations vulnérables et pour la promotion de l’auto-entrepreneuriat à travers le renforcement de l’accès aux micro-crédits », a pour sa part souligné Mr Slaheddine Ladjimi, Président du Conseil d'Administration de Enda Tamweel.