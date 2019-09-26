Le programme d’un montant de 2,5 milliards de PLN (575 millions d’EUR) représente la plus importante titrisation qu’ait connue le marché polonais.

Moyennant l’intervention conjointe de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement, le Groupe BEI souscrira 1,54 milliard de PLN (355 millions d’EUR) d’obligations en partie assorties de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques du plan Juncker.

Les ressources et l’allègement des contraintes en capital que procure l’opération permettront à PKO Leasing de continuer à accroître son activité de crédit-bail et à soutenir des petites et moyennes entreprises.

PKO Leasing (PKOL), la plus grande société de crédit-bail de Pologne, a lancé ce jour avec le soutien du Groupe BEI la plus importante titrisation qu’ait connue le marché polonais. C’est donc un volume de 2,5 milliards de PLN de titres adossés à des actifs qui sera cédé à un groupe d’investisseurs internationaux, comprenant le Groupe BEI, Citi Handlowy et d’autres investisseurs européens.

La Banque européenne d’investissement (BEI) souscrira des titres de premier rang pour 900 millions de PLN (208 millions d’EUR) à ses propres risques et des titres mezzanine pour 640 millions de PLN (148 millions d’EUR) couverts par la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le volet financier du Plan d’investissement pour l’Europe (ou plan Juncker). Les titres de premier rang et les titres mezzanine seront adossés à un portefeuille d’actifs composé de créances de crédit-bail générées par PKOL dans le cadre de ses activités habituelles en Pologne. Scope Rating et ARC Rating ont attribué des notes externes tant aux titres de premier rang qu’aux titres mezzanine.

Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI, participe à la transaction en qualité de garant des titres de premier rang à hauteur de 390 millions de PLN (90 millions d’EUR). Fort de son expertise technique en matière de financements structurés, il jouera en outre un rôle de conseil auprès de la BEI pour les investissements dans les tranches de premier rang et mezzanine.

L’opération contribuera à renforcer l’accès aux financements des microentreprises, des PME et des ETI en Pologne, tous secteurs économiques confondus. La participation de la BEI dans les deux tranches devrait se traduire par l’affectation de nouveaux financements de 4 360 millions de PLN (1 006 millions d’EUR) conformément aux critères de la BEI pour cette opération et, partant, constituer un soutien important à l’économie polonaise.

L’opération proposée serait, selon les critères d’admissibilité, la première titrisation simple, transparente et standardisée (STS)[1] en Pologne et l’une des premières opérations admissibles de ce type souscrites par la BEI.

Paweł Pach, PDG de PKO Leasing : « En tant que chef de file du marché, nous ambitionnons de jouer un rôle prescripteur de normes non seulement pour répondre aux besoins des entreprises polonaises, mais aussi pour développer une présence solide sur les marchés financiers européens. Le volume de la transaction, le faible coût des ressources collectées, les notes hautes et le statut STS sont autant de facteurs qui témoignent du degré élevé de crédibilité de PKO Leasing auprès des investisseurs internationaux. »

Vazil Hudak, vice-président de la BEI chargé des opérations en Pologne : « Cette transaction de référence vient réaffirmer le soutien du Groupe BEI au marché polonais de la titrisation et à la croissance des PME. Grâce à la garantie fournie au titre du plan Juncker et à notre action conjointe avec d’autres investisseurs internationaux, nous avons pu aider PKO Leasing à augmenter la taille de la transaction, ce qui témoigne de l’attrait de l’économie polonaise. »

Pierluigi Gilbert, directeur général du FEI : « Comme les banques et les sociétés de crédit-bail se tournent de plus en plus vers des investisseurs internationaux pour placer des titres adossés à des actifs, les ressources mises à disposition de l’économie polonaise sont plus abondantes. Les petites et moyennes entreprises peuvent profiter d’un accès plus aisé aux financements et établir avec assurance leurs plans d’activité. »

Elżbieta Bieńkowska, commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME : « La présente opération changera la donne pour des milliers de jeunes pousses et d’entreprises en expansion en quête de soutien financier sur le territoire polonais. Dans le cadre du plan Juncker, plus de 55 000 PME et jeunes pousses polonaises bénéficient déjà d’un meilleur accès aux financements. L’emploi dans les PME de l’UE est en hausse et nous devons continuer à apporter notre concours pour favoriser la croissance de ces petites entreprises et la création d’emplois supplémentaires. »

Présentation synthétique de l’opération

Le 26 septembre 2019, Polish Lease Prime DAC (l’« émetteur ») a émis i) des obligations garanties à taux variable de catégorie A-1 à échéance 2029 pour un montant de 1 290 000 000 PLN (les « titres de catégorie A-1 »), ii) des obligations garanties à taux variable de catégorie A-2 à échéance décembre 2029 pour un montant de 545 000 000 PLN (les « titres de catégorie A-2 ») et iii) des obligations garanties à taux variable de catégorie B à échéance décembre 2029 pour un montant de 640 000 000 PLN (les « titres de catégorie B » qui, avec les titres des catégories A-1 et A-2, sont dénommés collectivement les « titres »).

Les titres ont tous été émis au pair. Les titres des catégories A-1 et A-2 sont des titres de premier rang. Les titres de catégorie B sont des titres mezzanine.

Les titres portent un intérêt basé sur le taux WIBOR à 3 mois majoré de 70 points de base (pour les titres des catégories A-1 et A-2) ou de 250 points de base (pour les titres de catégorie B).

Selon les modalités et conditions fixées dans les contrats de cession de titres conclus le 24 septembre 2019 entre la BEI, l’émetteur et PKOL, la BEI :

(i) a acquis le 26 septembre 2019 une partie des titres de catégorie A-1 auprès de l’émetteur et, en outre,

(ii) acquerra (sous réserve de la réalisation des conditions suspensives et conformément à la description détaillée figurant dans le contrat de cession de titres) le 28 février 2020 les titres de catégorie B auprès de PKOL (émis par l’émetteur et vendus au pair à PKOL le 26 septembre 2019) au prix équivalent au montant total en principal restant dû.

[1] Les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS) font partie intégrante du règlement (UE) 2017/2402 et visent à parachever l’union du marché des capitaux (« UMC »). Pour un complément d’information, prière de consulter la page d’accueil de l’Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF »). https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation/simple-transparent-and-standardised-sts-securitisation.