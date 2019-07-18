© Česká spořitelna

Une opération appuyée par le FEIS pour faciliter le développement du marché de la titrisation

306 millions d’EUR (7,8 milliards de CZK) pour quelque 250 entreprises

Près de 43 000 emplois soutenus

La Banque européenne d’investissement (BEI), le Fonds européen d’investissement, et Česká Spořitelna (ČS) achemineront 306 millions d’EUR de nouveaux financements vers les petites et moyennes entreprises. L’accord signé en ce sens aidera quelque 250 entreprises et soutiendra près de 43 000 emplois dans l’ensemble du pays.

Cette opération, appuyée par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, s’accompagne d’une garantie de 76,5 millions d’EUR (1,96 milliard de CZK) destinée à couvrir les éventuelles pertes sur un portefeuille existant d’un milliard d'EUR environ (26,1 milliards de CZK). Cette garantie permettra à Česká Spořitelna d’intensifier ses activités de prêt. Ce nouveau type d’opération contribuera, en outre, à développer le marché de la titrisation dans la région.

« Selon la dernière enquête de la BEI sur l’investissement, 20 % des petites entreprises tchèques ont souffert d’un sous-investissement ces trois dernières années », a déclaré Vazil Hudák, vice-président de la BEI. « Grâce à cette opération innovante, la BEI et ČS soutiendront certaines de ces entreprises, notamment celles dont les projets présentent un profil de risque plus élevé. Ce concours de la BEI renforcera la compétitivité de l’économie tchèque et contribuera à la croissance économique et à la création d’emplois. »

« Grâce à sa longue coopération fructueuse avec le Groupe Banque européenne d'investissement, Česká Spořitelna peut proposer des prêts assortis de taux d’intérêt avantageux. Ce prêt, qui est destiné aux différentes catégories d'entreprises que nous appuyons, permet de financer des investissements ou des fonds de roulement à des conditions très simples. Ce produit correspond précisément à notre objectif stratégique : aider les entreprises et les chefs d’entreprise tchèques dans leurs efforts de croissance », a ajouté Pavel Kráčmar, membre du Conseil d'administration de Česká Spořitelna chargé de l’activité banque d'entreprise et marchés financiers.

Věra Jourová, commissaire européenne pour la justice, les consommateurs et l’égalité des genres a, quant à elle, déclaré : « Je me réjouis profondément de cet accord qui dégagera des possibilités pour les entrepreneurs tchèques et ouvrira l’accès aux financements dont ils ont besoin pour créer des emplois plus rémunérateurs et innover. Il représente un exemple de la forte valeur ajoutée que crée l’Europe : en mobilisant toutes les ressources, elle peut procurer des avantages concrets aux citoyens. »

Cette opération permet à la BEI de soutenir davantage de petites et moyennes entreprises en République tchèque, tout en renforçant la coopération entre la BEI et ČS. Depuis 2002, la banque de l'UE a accordé des prêts et des garanties à ČS représentant un montant total de 1,45 milliard d’EUR. Grâce à ces interventions, les entreprises tchèques disposeront d'un meilleur accès aux financements à long terme dont elles ont besoin pour prospérer et croître.