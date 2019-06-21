Le premier ministre irlandais mettra en avant l’intérêt de la coopération avec l’UE à l’occasion de sa toute première visite à la BEI.

Plus gros investissement jamais effectué par la BEI dans le secteur des transports en Irlande : 350 millions d’EUR pour la transformation de l’aéroport de Dublin.

Discussion sur le renforcement de l’impact des interventions de la BEI en Irlande et sur le Brexit avec le président Hoyer et le vice-président Andrew McDowell.

Le premier ministre irlandais Leo Varadkar se rendra ce jour au siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg afin de discuter du soutien de la BEI aux investissements prioritaires en Irlande. Ce sera aussi pour lui l’occasion de se féliciter du plus gros concours jamais apporté par la BEI au secteur des transports en Irlande et de rencontrer des membres du personnel de la BEI et d’institutions européennes qui travaillent en lien avec le pays.

S’exprimant en amont de sa visite, Leo Varadkar a déclaré ce qui suit : « Je suis très heureux de me rendre au Luxembourg pour la signature de cet accord de prêt conclu entre la BEI et daa. Il s’agit du prêt le plus important jamais octroyé par la BEI à l’appui du secteur des transports en Irlande. Nation insulaire, l’Irlande dépend de l’aviation pour ses liaisons internationales. Sans elle, nous serions pauvres et isolés. Cet investissement améliorera l’expérience des passagers passant par cet aéroport grâce à la réduction des retards, au renforcement de la sécurité et à la mise en place de mesures d’atténuation des changements climatiques comme le passage à l’électrique de la flotte de véhicules de l’aéroport. Je profiterai également de cette visite pour parler avec la BEI de futures possibilités de prêts à l’appui de projets de logement et du plan national en faveur du haut débit. »

« Nous sommes honorés de recevoir le premier ministre irlandais à notre siège à Luxembourg. Il s’agit de la toute première visite d’un chef de gouvernement irlandais à la banque de l’UE. Le soutien d’un niveau sans précédent consenti à un projet de transports en Irlande permettra de mieux raccorder l’Irlande à l’Europe et au reste du monde. Cette visite constitue une excellente occasion de discuter de la manière dont la BEI pourrait encore renforcer l’incidence de ses opérations dans le pays et de la façon dont elle s’y prendra pour amplifier ses financements climatiques, en réponse à la demande du Conseil européen », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

La Banque européenne d’investissement, qui a pour actionnaires les 28 États membres de l’UE, est la plus grande banque publique internationale au monde. La BEI, qui soutient l’investissement à long terme sur tout le territoire irlandais depuis 1973, a prêté ces dix dernières années plus de 7 milliards d’EUR à l’appui de l’éducation, des transports, de la santé, du logement social, de l’énergie, de l’agriculture et des entreprises.

« Les avantages qu’apportent la puissance financière et les compétences techniques uniques de la Banque européenne d’investissement peuvent être constatés dans le cadre de projets mis en œuvre dans toute l’Irlande. L’accord signé ce jour, pour un prêt d’un montant record de 350 millions d’EUR destiné à transformer l’aéroport de Dublin, en constitue un parfait exemple. Il aura pour effet de faciliter considérablement les liaisons avec l’Europe et le monde entier et d’atténuer les incidences négatives du Brexit. Ces dernières années, la BEI a permis à des projets dans les domaines de l’enseignement d’excellence, du logement social, des transports et de l’énergie de voir le jour. Sans cesse plus étroite, la coopération entre l’État irlandais, des partenaires publics et privés et la BEI permettra de répondre avec plus d’efficacité aux futurs besoins d’investissement liés aux changements climatiques, au Brexit et à l’innovation. La visite que Leo Varadkar nous a rendue aujourd’hui témoigne d’une volonté personnelle de veiller à ce que l’Irlande ne passe à côté d’aucune occasion de profiter du soutien technique et financier de la BEI », a relevé Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement chargé des opérations de prêt en Irlande.

Plus important concours jamais apporté par la BEI aux transports irlandais afin d’améliorer les services aux passagers à l’aéroport de Dublin

Lors de sa visite à la BEI, le premier ministre irlandais assistera à la signature officielle d’un nouveau prêt de 350 millions d’EUR sur 20 ans accordé à l’aéroport de Dublin.

Dalton Philips, directeur général de daa, a expliqué que ce prêt de la BEI contribuerait à financer un programme d’investissement existant destiné à moderniser des zones côté ville et côté piste. « L’aéroport de Dublin fait appel aux services de la BEI depuis les années 80 et nous sommes ravis d’avoir signé ce dernier accord de prêt en date avec la Banque », a-t-il ajouté.

Ce financement à long terme, qui servira à améliorer le fonctionnement de l’aéroport aux heures de pointe, recouvre une large gamme de projets, dont la modernisation des systèmes d’inspection des bagages, l’ajout de bornes d’enregistrement en libre-service, la modernisation des deux pistes existantes et le passage au tout électrique de la flotte de véhicules de l’aéroport.

Ce nouveau prêt constitue le soutien le plus important jamais apporté par la BEI aux investissements en faveur des transports dans le pays et fait suite à un récent concours de la BEI qui a permis de financer la construction du réseau LUAS à Dublin, le plus grand transbordeur au monde qui sera exploité par Irish Ferries, l’agrandissement des ports de Dublin et de Cork, de nouveaux axes routiers nationaux et le terminal 2 de l’aéroport de Dublin.

Renforcement de l’incidence du soutien de la BEI aux investissements prioritaires en Irlande

Leo Varadkar rencontrera Werner Hoyer, président de la BEI, Andrew McDowell, vice-président de la BEI, et des experts techniques et financiers afin de discuter de récentes interventions de la Banque en Irlande.

Les services de la BEI informeront la délégation irlandaise des initiatives en cours visant à renforcer les retombées des activités de la BEI dans le pays et à assurer un financement ciblé dans le but de réduire les répercussions des incertitudes liées au Brexit sur l’agriculture et les PME. D’autres exemples du soutien de la BEI au renforcement des investissements dans les secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, du logement abordable et de l’innovation en Irlande ont également été mis en exergue.

Reconnaissance de l’apport du personnel irlandais à l’Union européenne

Au cours de sa visite à la BEI, au début d’une visite officielle au Luxembourg, Leo Varadkar s’adressera au personnel irlandais des institutions européennes et aux fonctionnaires européens qui travaillent en lien avec l’Irlande. Il devrait mettre l’accent sur l’importance de la collaboration européenne et sur la transformation que son pays a connue depuis l’adhésion à l’Union européenne.