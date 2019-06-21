Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA – ISIN FR0010609263) (la « Société ») inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et la Banque européenne d’investissement (BEI), qui est la banque de l’Union Européenne, annoncent la signature d’un accord de prêt d’un montant de 22,5 millions d'euros, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) ou "Plan Juncker".

Ce prêt permettra à Mauna Kea Technologies de dynamiser ses activités de développement commercial, de continuer à investir dans ses activités de recherche, de développement et d’innovation ainsi que d’augmenter sa capacité de production, si nécessaire, en fonction de la forte évolution de la demande au cours des prochaines années. La première tranche de €11,5 millions doit être libérée dans les prochaines semaines, tandis que les tranches suivantes de €6 et €5 millions, le seront dans les années à venir sous réserve de l’atteinte de certains jalons, notamment les progrès commerciaux de la Société et ses activités futures de financement en capitaux propres. Cet accord de financement est assorti de sûretés et est complété par un accord relatif à l’émission de bons de souscription d’actions au profit de la BEI pour les deux premières tranches du financement, portant respectivement sur 1.450.000 et 300.000 actions (soit 5,75% et 1,2% du capital social actuel).

Ce type de financement, accordé par la BEI, avec la garantie européenne dans le cadre du plan Juncker, vise à soutenir des projets de recherche et d'innovation développés par des entreprises à fort potentiel de croissance. Mauna Kea Technologies répond à ces critères car ses technologies ont le potentiel d'avoir un impact sur la vie de centaines de milliers de patients en Europe.

L’accord a été signé par Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, et Sacha Loiseau, Président et Fondateur de Mauna Kea Technologies, à l’occasion de la visite des locaux de la Société à Paris.

« Ce projet s’inscrit pleinement dans le mandat fixé à la BEI par ses actionnaires - les Etats-membres de l’UE - consistant à soutenir l’innovation partout en Europe », souligne le Vice-Président de la BEI, Ambroise Fayolle. « La Medtech Mauna Kea Technologies, avec sa plateforme unique d'endomicroscopie laser confocale, a le potentiel pour devenir un leader mondial dans son domaine et représente l’exemple même d’entreprises essentielles pour l’avenir de l’économie européenne, combinant un niveau élevé de recherche en innovation et l’emploi de main d’œuvre hautement qualifiée. »

Pierre Moscovici, Commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, déclare : « Je me réjouis de ce nouvel accord dans le cadre du Plan Juncker. Mauna Kea a le potentiel de devenir un leader mondial sur son marché et le soutien de l’Union européenne lui permettra d’accélérer sa croissance. Cet accord est une preuve supplémentaire de l’engagement de cette Commission en faveur des entreprises innovantes : grâce au Plan Juncker, près de 240 000 entreprises françaises ont déjà bénéficié de financements à des conditions favorables. Avec InvestEU, nous renforcerons cette dynamique, pour une France et une Europe compétitives, innovantes et créatrices d’emplois. »

Robert L. Gershon, Directeur Général de Mauna Kea Technologies, commente : « Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord de financement avec la BEI, qui confirme l'importance que nous accordons à l'innovation et au développement de technologies uniques dans le domaine des dispositifs médicaux pour améliorer la qualité des soins pour les patients du monde entier. Je tiens à remercier toutes les parties prenantes qui ont contribué à la mise en œuvre de ce nouvel accord de prêt avec la BEI. »