Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)

Signature(s)

Montant
22 500 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 22 500 000 €
Services : 22 500 000 €
Date(s) de signature
20/06/2019 : 851 167,17 €
20/06/2019 : 851 167,17 €
20/06/2019 : 10 398 832,83 €
20/06/2019 : 10 398 832,83 €
Autres liens
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
France : Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un accord de prêt de 22,5 millions d'euros avec la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 20/06/2019
20180349
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
MAUNA KEA TECHNOLOGIES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
EUR 54 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The promoter, a medical device company, develops and sells medical imaging devices for the diagnosis and treatment of cancer and other diseases. The company has products on the market and operates internationally. The EIB will contribute to the financing of the development of a new generation of the device with tissue assessment features thanks to artificial intelligence; the expansion of the range and applications; and the clinical studies to prove the value added of the solution for those indications as well as to support the regulatory approval process.

With its in-vivo endo-microscope, the company aims to bring a microscope-like capacity inside the patient's body to help surgeons assessing the characteristics of suspicious tissues. This minimally invasive "optical biopsy" contributes to optimising the diagnosis while reducing the need for physical biopsies or exploratory surgeries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Environmental details have been verified during the appraisal and are aligned with best practices.

The promoter is a private company which does not operate in the utilities sector and which does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services verified the details during the project due diligence.

Documents liés
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
France : Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un accord de prêt de 22,5 millions d'euros avec la BEI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Date de publication
12 Jul 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93949529
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180349
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Fiche technique
MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Communiqués associés
France : Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un accord de prêt de 22,5 millions d'euros avec la BEI

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : Mauna Kea Technologies annonce la signature d'un accord de prêt de 22,5 millions d'euros avec la BEI
Autres liens
Related public register
12/07/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAUNA KEA TECHNOLOGIES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Photogallery

From left to right: EIB Vice President A. Fayolle and S. Loiseau President of Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies (EGFF)
Photographe: Cyrille Lachèvre
©EIB

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes