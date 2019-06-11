Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, et Gian Maria Gros-Pietro, président d’Intesa Sanpaolo, signent un accord pour deux lignes de crédit.

La première est destinée aux entreprises de taille intermédiaire en Italie.

La seconde marque une avancée majeure pour le marché italien : il s’agit d’un prêt-cadre en faveur de l’économie circulaire (le plus grand en Europe) destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour des projets en rapport avec l’économie circulaire.

Le financement sera géré par Mediocredito Italiano.

Intesa Sanpaolo est la contrepartie la plus importante de la BEI parmi les banques et les entreprises italiennes : 1 700 PME et ETI ont été financées conjointement par ces deux institutions au cours des 5 dernières années.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Intesa Sanpaolo élargissent leur coopération pour fournir ensemble de nouvelles ressources à l’appui des ETI et des PME italiennes, en particulier pour des investissements dans des projets liés à l’économie circulaire.

L’accord signé ce matin au siège d’Intesa Sanpaolo à Milan par Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, et Gian Maria Gros-Pietro, président d’Intesa Sanpaolo, concerne deux nouvelles lignes de crédit d’un montant total de 500 millions d’euros, auxquels Intesa Sanpaolo viendra ajouter un montant équivalent sur ses ressources propres, ce qui portera le total des fonds mis à disposition à 1 milliard d’euros.

Le premier programme de prêt de 250 millions d’euros est mis en place par la BEI pour le financement d’ETI qui comptent entre 250 et 3 000 employés au niveau consolidé. Les fonds seront acheminés par l’intermédiaire de Mediocredito Italiano, la banque du groupe Intesa Sanpaolo spécialisée dans le financement du développement des entreprises. Les prêts couvriront des projets nouveaux ou encore en cours, pour un montant total maximum de 50 millions d’euros et une durée maximale de 12 ans. Les prêts sont destinés à des entreprises actives dans l’ensemble des secteurs productifs : agriculture, artisanat, industrie, commerce, tourisme et services. Les projets d’investissement purement financiers et (ou) immobiliers sont exclus du champ d’application de l’accord. Mediocredito Italiano s’est engagée à octroyer des prêts pour un montant égal à celui fourni par la BEI, ce qui portera le total des ressources à la disposition des ETI à 500 millions d’euros, et à transférer les conditions de financement avantageuses accordées par la Banque aux entreprises bénéficiaires des fonds.

La seconde ligne de crédit est une nouveauté pour le marché italien : un prêt-cadre pour des initiatives en rapport avec l’économie circulaire, destiné à des PME et des ETI innovantes dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’agriculture, de l’énergie et de la gestion des déchets. Pour le lancement en Italie de cette nouvelle ligne de crédit à l’appui de l’économie circulaire – la plus importante d’Europe à ce jour par son montant –, la BEI a choisi comme partenaire Intesa Sanpaolo, l’unique partenaire international prestataire de services financiers de la Fondation Ellen MacArthur, la principale organisation mondiale pour la promotion du modèle circulaire. Ici également, Mediocredito Italiano complètera les 250 millions d’euros de la facilité de crédit de la BEI par 250 millions d’euros supplémentaires dans le cadre de la facilité de crédit de 5 milliards d’EUR accordée par le groupe Intesa Sanpaolo à l’appui de l’économie circulaire dans le cadre de son plan d’activité pour la période 2018-2021. Ces fonds financeront des projets d’économie circulaire, nouveaux ou en cours, sélectionnés en collaboration avec l’équipe du centre d’innovation d’Intesa Sanpaolo spécialisée dans l’économie circulaire. Les prêts, d’une durée maximale de 12 ans, pourront être utilisés pour financer des projets de moins de 50 millions d’euros, couvrant jusqu’à 50 % du coût total.

Intesa Sanpaolo est l’une des principales contreparties européennes de la BEI, et la plus importante d’entre elles parmi les banques et grandes entreprises italiennes. Depuis 2014, 1 700 PME et ETI ont été financées conjointement par les deux institutions en Italie, tous secteurs confondus.

« Le partenariat entre la BEI et Intesa Sanpaolo se poursuit et se renforce. Il prouve également que l’Europe est proche de ses citoyens et des entreprises et accorde une grande attention aux nouveaux défis mondiaux, au nombre desquels le développement de l’économie circulaire », a déclaré Dario Scannapieco, vice-président de la BEI. « Plus de 1 700 entreprises italiennes ont bénéficié de ce partenariat jusqu’ici, et leur nombre va augmenter grâce aux accords annoncés ce jour et à une nouvelle opération en cours de 140 millions d’euros consacrés aux projets en rapport avec les changements climatiques ».

Gian Maria Gros-Pietro, président d’Intesa Sanpaolo : « L’accord signé ce jour nous permet de renforcer plus encore notre coopération bien établie avec la Banque européenne d’investissement, par de nouvelles initiatives à l’appui de l’économie circulaire, avec la mise à disposition de prêts d’un montant total d’un milliard d’euros pour les entreprises italiennes. Intesa Sanpaolo, reconnue comme l’une des banques les plus durables au monde et unique partenaire de services financiers de la Fondation Ellen MacArthur, soutient le pays et ses entreprises dans la transition vers un modèle d’économie circulaire. Grâce à notre engagement depuis plusieurs années, nous pouvons aujourd’hui, avec la BEI, et pour la première fois en Italie, introduire deux lignes de crédit qui vont contribuer concrètement aux initiatives mises en place par les entreprises dans le strict respect des critères de protection de l’environnement ».