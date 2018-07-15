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ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 250 000 000 €
Lignes de crédit : 250 000 000 €
Date(s) de signature
28/05/2019 : 250 000 000 €
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23/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
Communiqués associés
Italie : la BEI et Intesa Sanpaolo mettent 1 milliard d’euros à disposition pour les ETI et l’économie circulaire

Fiche récapitulative

Date de publication
19 février 2019
Statut
Référence
Signé | 28/05/2019
20180715
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
INTESA SANPAOLO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 250 million
EUR 625 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a framework loan financing Circular Economy projects carried out by SMEs and Midcaps in line with Intesa Sanpaolo's Circular Economy programme.

The operation comprises a multi-scheme Framework Loan in Italy to co-finance projects that support the circular transition, e.g. by striving to preserve the value of products and materials as long as possible, and minimise resource use and waste generation. These projects, to be carried out in various sectors such as food, energy, mobility, fashion, built environment, consumer goods and industrial manufacturing, will also represent several circular business models, ranging from resource recovery to product-to-service and leasing/sharing models.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR CIRCULAR ECONOMY
Date de publication
23 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90638929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180715
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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