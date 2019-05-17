La BEI va prêter 43 millions d’EUR à l’hôpital Diakonessenhuis avec le soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (plan Juncker) de la Commission européenne.

Ce financement appuiera le programme d’investissements stratégiques de l’hôpital jusqu’en 2022, y compris la construction de nouvelles installations et la rénovation d’équipements existants.

La Banque européenne d'investissement et l’hôpital Diakonessenhuis d’Utrecht ont signé un accord de prêt de 43 millions d’EUR, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) , le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, également appelé « Plan Juncker ».

Ces ressources serviront à financer le programme d’investissements stratégiques de la Diakonessenhuis, qui court jusqu’en 2022 et vise à relever la qualité des services médicaux et à préserver la place importante qu’occupe l’établissement en tant que fournisseur de soins de santé dans la région. Ce financement, soutenu par l’UE, permettra à l’hôpital d'investir dans des infrastructures ultramodernes, efficaces, flexibles, pouvant facilement s'adapter à la future évolution des besoins en services et être agrandi sans perturber le bon fonctionnement de l’établissement.

« Il est important que les hôpitaux adaptent leur profil de services à l'évolution des besoins en soins de la population ainsi qu’aux progrès technologiques réalisés en matière de soins », a affirmé Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. « Les rénovations des différents lieux d’implantation de l’hôpital et la mise à niveau du système électronique de gestion des dossiers médicaux signifient que l’on gagnera en efficacité, en flexibilité et en faculté d’adaptation aux futurs changements éventuels ».

Sur le plan technique, le projet concerne la construction d'un nouveau centre de soins et d’un bloc opératoire hybride à Utrecht, ainsi que des travaux de rénovation des installations existantes à Utrecht et à Zeist. Le prêt couvrira aussi l’acquisition de matériel médical et non médical et la mise à niveau de la gestion électronique des dossiers des patients. Il permettra de mettre davantage l’accent sur les soins personnalisés, l’amélioration de l’environnement de travail, l’optimisation de la mobilité des patients et du personnel et le respect plus strict des nouvelles réglementations relatives à la santé et à la sécurité. Tous ces aspects contribueront, directement ou indirectement, au bien-être global de la population.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l’emploi, à la croissance, à l’investissement et à la compétitivité, a commenté l’opération en ces termes : « Il est fondamental d’assurer des soins de haute qualité aux patients, et c’est la raison pour laquelle le Plan d'investissement pour l'Europe a très activement soutenu les projets médicaux dans l’ensemble de l'Europe depuis 2015. Grâce à l’accord de prêt signé ce jour, la population d’Utrecht bénéficiera d'installations de pointe dotées de technologies dernier cri. »

Martijn Wiesenekker, membre du Conseil d'administration de la Diakonessenhuis, s’est exprimé ainsi : « L’année 2019 marque le 175e anniversaire de notre existence en tant qu’hôpital tourné vers la ville et la région d’Utrecht. C’est ce qui rend le prêt de la banque de l’UE, qui permet d’investir dans les soins à nos patients, si spécial. En outre, nous nous réjouissons de pouvoir intervenir en nous appuyant sur nos banques néerlandaises Rabo et BNG. Des patients et employés de toutes générations nous apprécient en raison de la dimension humaine qui nous anime, de l’attention personnalisée qui est offerte et de l’ambiance qui règne ici. Nous aimons innover sans cesse et donc, dans l’avenir, nous continuerons d’être un hôpital proche des jeunes et des moins jeunes. »