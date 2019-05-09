Des nouvelles ressources pour financer le programme d’investissement en R-D de Dräger

Un financement BEI accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker »

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter un montant maximum de 110 millions d’EUR à Dräger, un acteur de premier plan à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies médicales et de sécurité. Dräger utilisera les nouvelles ressources qui sont mises à sa disposition pour financer des projets de recherche-développement (R-D) consacrés à des technologies médicales qui permettent de sauver des vies, comme des dispositifs d’anesthésie et de ventilation. Le travail de R-D consacré aux dispositifs médicaux sera centré sur la mise au point et l’amélioration de solutions de surveillance des patients et en particulier sur les projets visant la connectivité des équipements médicaux et leur intégration dans les infrastructures informatiques des hôpitaux. Dräger appliquera la nouvelle norme internationale sécurisée IEEE 11073 pour la communication entre dispositifs de santé, norme qu’elle a elle-même contribué à élaborer.

Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS : « La BEI, en tant que banque de l’Union européenne, a un rôle vital à jouer dans la mise en place des bonnes conditions et des bons moyens d’incitation pour favoriser un processus dynamique d’innovation et de compétitivité, deux facteurs essentiels pour garantir une croissance durable et la création d’emplois de haute qualité. Je me félicite donc vivement de notre coopération avec Dräger dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe car elle démontre clairement ce que l’Europe peut faire pour les entreprises européennes. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Les produits et dispositifs conçus par Dräger rendent nos vies plus sûres et contribuent à une meilleure santé. Des dispositifs de surveillance en soins intensifs aux appareils d’assistance respiratoire pour prématurés, cette entreprise européenne crée des innovations révolutionnaires. Avec le financement de 110 millions d’EUR de la banque de l’UE appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe, Dräger peut continuer à repousser les limites dans le domaine des technologies médicales. »

« L’innovation est un facteur essentiel pour les entreprises de technologies comme Dräger. Nous prévoyons d’utiliser les fonds pour élargir plus encore nos activités de recherche-développement », a déclaré Stefan Dräger, président du directoire de Drägerwerk Verwaltungs AG. « Nous travaillons sur des solutions de connexion des appareils médicaux à un système pour améliorer les décisions cliniques. Cette avancée mènera à la mise en place de thérapies assistées et, à terme, à l’automatisation des hôpitaux.