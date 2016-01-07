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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 110 000 000 €
Industrie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
4/04/2019 : 110 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI prête jusqu’à 110 millions d’EUR à Dräger pour la mise au point de technologies médicales

Fiche récapitulative

Date de publication
30 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 04/04/2019
20160107
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
DRAEGERWERK AG & CO KGAA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 277 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project consists of research, development and innovation (RDI) investments related to medical technology.

This project concerns new product development, product improvements and product maintenance targeted for respiratory care, anaesthesia, thermoregulation, patient monitoring, clinical information technology (IT), workplace infrastructure and workplace and system functionality.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Research and development (R&D) activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU as amended.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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Communiqués associés
Allemagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI prête jusqu’à 110 millions d’EUR à Dräger pour la mise au point de technologies médicales

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Date de publication
16 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67549771
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160107
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132137202
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160107
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/04/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
Fiche technique
DRAEGERWERK MEDICAL TECHNOLOGY RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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