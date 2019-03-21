©Richard Willis/ Department of Housing

Des centaines de nouveaux logements seront construits dans le grand Dublin au cours des deux prochaines années.

Lancement imminent des travaux pour la première phase du programme national de construction de logements sociaux.

Bank of Ireland, la Banque européenne d’investissement, Macquarie Capital et Korea Development Bank soutiennent la première opération en partenariat public-privé (PPP) dans le secteur irlandais du logement social.

Un nouvel investissement de 120 millions d’EUR va permettre de construire 534 nouveaux logements à Dublin, Louth, Wicklow et Kildare dans le cadre de la première phase du premier partenariat public-privé en matière de logement social en Irlande.

La moitié du financement sur 25 ans de la première phase du programme sera apportée par la Banque européenne d’investissement (BEI), qu’épauleront Bank of Ireland, Macquarie Capital et Korea Development Bank.

Le programme de construction de logements sociaux contribuera de manière décisive à combler la pénurie de logements de cette catégorie en Irlande et le programme global en trois phases permettra de construire 1 500 nouvelles habitations dans tout le pays.

« S’agissant de l’offre de logements sociaux, ce contrat signé avec Comhar Housing Limited représente une avancée majeure qui repose sur un partenariat public-privé. Ces 534 unités seront les premières habitations sociales mises à disposition en Irlande selon ce modèle de PPP et elles constitueront le premier des trois lots de ce programme qui comptera au total 1 500 logements. Le précieux soutien de la BEI et de Bank of Ireland en faveur de cette opération témoigne de leur foi dans ce qui est un mécanisme novateur de promotion des logements sociaux et je tiens à saluer le travail acharné des diverses parties prenantes des secteurs public et privé qui ont mené le projet à ce stade. Ce projet complète le train de mesures qui nous permettra d’atteindre nos objectifs globaux en matière de logement social dans le cadre du programme Rebuilding Ireland et je suis ravi de constater que les travaux de construction de ces nouvelles habitations sont sur le point de commencer », a déclaré Eoghan Murphy, ministre irlandais du logement, de la planification et des autorités locales.

« La Banque européenne d’investissement reconnaît qu’il est urgent d’accroître l’offre de logements sociaux en Irlande. Elle se réjouit de fournir la moitié du financement d’une opération en PPP inédite dans ce secteur en Irlande, une première pour le logement social européen. Le programme de 120 millions d’EUR contribuera, dans les années à venir, à améliorer la vie de centaines de familles dans tout le pays. Il s’inscrit dans le cadre de la collaboration étroite entre la BEI et ses partenaires irlandais dans la lutte contre la crise du logement », a déclaré Andrew McDowell, vice-président de la Banque européenne d’investissement.

« Il s’agit là d’un jalon décisif dans l’offre de nouveaux logements sociaux en Irlande. C’est la première fois que nous utilisons la formule du PPP dans le domaine du logement social, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d’envergure qui permettront à l’État irlandais d’honorer ses engagements en la matière. C’est aussi la première fois que la BEI finance un programme de logements sociaux en Europe par le biais d’un PPP. Je suis ravie que le travail acharné de tous les intervenants ait mené au bouclage réussi de ce projet essentiel et j’espère que ces habitations seront mises à disposition le plus rapidement possible », a déclaré Cathy Bryce, directrice de l’agence irlandaise du financement du développement (NDFA).

« Nous nous réjouissons de soutenir le consortium adjudicataire Comhar Housing Limited, et plus particulièrement Macquarie Capital, avec cette initiative de PPP qui promet de changer la vie de centaines de familles dans la région du Grand Dublin. Le rôle de premier plan de Bank of Ireland reflète notre détermination à être à la pointe du financement de la construction de nouveaux logements en Irlande. Nous sommes impatients de travailler avec toutes les parties concernées pour faire de cette opération un succès », a déclaré Tom Hayes, directeur de la division Corporate Banking de Bank of Ireland.

« Alors que le besoin de logements sociaux et abordables ne cesse de croître à l’échelle mondiale, les agences adjudicatrices se tournent de plus en plus vers les formules en PPP. Nous investissons dans le monde entier dès le début de l’élaboration des projets, en recourant à la fois au capital au bilan, au capital de développement et au savoir-faire en matière d’infrastructures pour réaliser des projets aussi importants que celui-ci. Nous entretenons une relation de longue date (plus de 10 ans) avec le groupe Sisk. Actuellement, nous sommes ensemble sur le terrain pour la mise en œuvre du projet relatif au campus Grangegorman (investissement de 250 millions d’EUR) et nous nous réjouissons de collaborer avec Sisk, la NDFA et Choice pour assurer le développement vital de l’infrastructure sociale en Irlande », a déclaré Mark Bradshaw, responsable pour l’Europe et le continent américain des projets d’infrastructure chez Macquarie Capital.

Les nouveaux logements sociaux seront gérés par Choice Housing, qui fait partie du consortium Comhar, dans le cadre d’un accord de financement de 25 ans. Leur construction sera gérée par Sisk.

Selon les termes de cet accord de financement en PPP, le consortium Comhar construira les logements et en assurera l’entretien pendant 25 ans, avant qu’ils ne soient rendus « en parfait état » à l’État irlandais.

Les travaux devraient débuter dans les prochaines semaines et durer deux ans au maximum, selon le site.

Informations générales

Les six sites sélectionnés pour accueillir les 534 nouveaux logements sont les suivants :