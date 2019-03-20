Ensinger investira cet apport de ressources nouvelles dans la recherche, le développement et l’innovation

Ce financement est accordé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker »

La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 50 millions d’EUR à Ensinger Gmbh, une entreprise privée allemande de taille intermédiaire axée sur la fabrication de produits finis et semi-finis spécialisés en matières plastiques techniques de haute performance, destinés à des applications et à des secteurs variés. Ce prêt de la banque de l’UE est adossé à une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe – le plan Juncker – dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques, les opérations de financement de la BEI dynamisant la compétitivité de l’économie européenne.

Ensinger investira cet apport de fonds nouveaux dans des activités de recherche, développement et innovation relatives à la fabrication de matières plastiques techniques de haute technologie et à des applications y afférentes, dans des machines et des équipements de production ainsi que dans des bâtiments, ces investissements étant destinés à soutenir la croissance de l’entreprise au cours de la période 2019-2021. Il s’agit de la première opération de la banque de l’UE avec Ensinger.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des financements en Allemagne, s’est exprimé en ces termes : « Notre prêt aura un effet de catalyseur sur la stratégie de croissance à moyen terme d’Ensinger en ce qu’il constitue le premier prêt non garanti accordé à l’entreprise pour soutenir ses investissements clés dans la RDI et la technologie. Cette opération a été rendue possible grâce à l’appui du plan Juncker. C’est un excellent exemple de la valeur ajoutée qu’apporte l’Europe à des entreprises innovantes pour dynamiser la croissance et l’emploi en Allemagne. »

Günther H. Oettinger, commissaire européen chargé du budget et des ressources humaines, a déclaré : « Il s’agit là d’un nouvel exemple de la manière dont le budget de l’UE – et le plan Juncker en particulier – apporte une valeur ajoutée pour les citoyens européens. Avec la décision de ce jour, l’UE crée de nouvelles perspectives pour la recherche et l’innovation en Allemagne et en Europe et veille à ce que les entreprises européennes disposent d’un environnement propice pour se développer, créer plus d’emplois et gagner de nouveaux marchés. »

Peter Kamps, directeur financier du groupe Ensinger, a ajouté : « La poursuite du développement des technologies de transformation, la mise au point de nouvelles applications et l’expansion internationale sont des facteurs clés pour préserver et renforcer la position de premier plan qu’Ensinger occupe sur le marché mondial. Cela nécessite de réaliser en permanence des investissements importants dans la recherche-développement, l’innovation et la fabrication. Le prêt à long terme de la BEI constitue un élément important de notre structure de financement et contribuera à soutenir les activités de croissance du groupe Ensinger.