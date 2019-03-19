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ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
19/03/2019 : 50 000 000 €
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23/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
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24/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
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Allemagne : Plan d’investissement - l’ETI Ensinger reçoit un financement de 50 millions d’EUR de la BEI
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN GERMANY & NORDIC COUNTRIES

Fiche récapitulative

Date de publication
22 mars 2019
Statut
Référence
Signé | 19/03/2019
20180649
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
ENSINGER HOLDING GMBH UND CO KG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 105 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of investments in research, development and innovation (RDI) in the field of high-tech engineering plastics manufacturing and application development, in manufacturing equipment and machinery and in buildings to support the company's growth over the 2019 - 2021 period.

The aim of the project is to support the promoter's competiveness and its growth plans by investing in a high level of RDI, manufacturing equipment and machinery and its manufacturing facilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities included in the project will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project. The new equipment and machinery will as well be implemented in existing manufacturing facilities already authorised for the planned activities. The promoter has already received the building permit in relation to the construction of a new small manufacturing facility.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. It is thus not subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Date de publication
23 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90598106
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180649
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENSINGER PLASTICS INNOVATION AND GROWTH
Date de publication
24 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
163076228
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180649
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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