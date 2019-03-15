La Banque européenne d’investissement signe deux nouvelles opérations le jour de sa conférence de presse annuelle sur ses résultats, organisée à Sofia :

- un prêt de 18 millions d’EUR à Software Group dans le cadre du Plan Juncker – la première opération de prêt d’amorçage-investissement de la BEI en Bulgarie ;

- un prêt de 20 millions d’EUR à Raiffeisen Leasing qui servira à financer des investissements dans des entreprises de petite et moyenne dimension.

En 2018, l’intervention du Groupe BEI à l’appui de l’économie bulgare a atteint 217 millions d’EUR, dont :

- 103 millions d’EUR de prêts signés par la BEI, et

- 114 millions d’EUR engagés par le FEI pour huit opérations, mobilisant 228 millions d’EUR d’investissements

Le prêt accordé à Software Group - une entreprise technologique d’envergure mondiale qui aide les prestataires de services financiers à numériser leurs activités et à réussir leur transition numérique, est la première opération comportant des éléments de prêt d’amorçage-investissement. Ce dispositif, qui apporte un soutien direct à l’entreprise, est couvert par une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un élément clé du Plan d’investissement pour l’Europe. Le prêt de la BEI permettra à Software Group de mettre en œuvre sa stratégie de R-D et de renforcer sa présence internationale.

L’accord de prêt intermédié avec Raiffeisen Leasing Bulgaria constitue la seconde tranche d’un aménagement de 50 millions d’EUR. Il servira à financer des projets réalisés par quelque 300 PME, à l’appui d’au moins 8 000 emplois dans le pays.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « La BEI a enregistré d’excellents résultats en Bulgarie en 2018, en particulier avec le déploiement de ses services de conseil, et la banque de l’UE continue cette année encore à soutenir l’économie du pays par le biais de deux opérations importantes. Les financements du Groupe BEI ont représenté l’an dernier quelque 0,4 % du PIB de la Bulgarie, soit un niveau supérieur à la moyenne européenne, tandis que les services de conseil ont facilité la mise en œuvre de projets d’une valeur d’environ 2 milliards d’EUR, ce qui confirme que la Banque a un rôle important à jouer dans ce pays.

Marinela Petrova, vice-ministre bulgare des finances, a déclaré : “Nous nous félicitons de l’engagement pris par la BEI de concevoir des instruments financiers innovants pour remédier aux déficits d’investissement et de proposer des solutions novatrices, pragmatiques et efficaces pour stimuler davantage les investissements dans l’UE. Nous comptons à l’avenir sur cet engagement et sur la capacité de la BEI à collaborer avec les autorités et les entreprises bulgares à la mise en œuvre d’initiatives répondant aux besoins de notre économie.

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’économie et la société numériques : « Avec 43 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires mobilisés pour le secteur numérique, le Plan Juncker aide les entreprises européennes à appuyer et à réussir efficacement la transition numérique. Je me réjouis de la signature de ces deux nouvelles opérations, et en particulier de l’accent mis sur les PME. J’encourage les autres entreprises en Bulgarie et ailleurs à faire de même et à saisir toutes les opportunités. »

Dobromir Dobrev, directeur général adjoint de Raiffeisenbank (Bulgaria), chargé des services bancaires aux grandes entreprises, des marchés des capitaux et de la société de crédit-bail, a ajouté : « Grâce à notre partenariat de longue date avec la BEI, nous sommes en mesure d’apporter un soutien durable aux entreprises bulgares. À ce jour, le groupe Raiffeisenbank en Bulgarie et la BEI ont signé des accords pour un montant total de 180 millions d’EUR à destination de la banque et de la société de crédit-bail. Dans le cadre de la nouvelle ligne de crédit de la BEI, Raiffeisen Leasing Bulgaria servira d’intermédiaire pour l’octroi de nouveaux financements par crédit-bail à un large éventail de clients désireux d’acquérir des équipements, des camions, des remorques, des véhicules utilitaires légers, des flottes de voitures particulières, etc. Cette stratégie contribuera à soutenir les programmes d’investissement des entreprises bulgares et à renforcer leur compétitivité. »

Kalin Radev, le PDG de Software Group : « Nous sommes fiers d’être la première entreprise bulgare à avoir mené à bien la procédure d’obtention d’un prêt d’amorçage-investissement de la BEI. Ce financement appuiera la réalisation de nos objectifs commerciaux ambitieux et de notre programme de développement pour les trois prochaines années. Nous allons investir dans l’innovation, attirer les meilleurs talents, étendre nos activités à de nouveaux secteurs tout en poursuivant la croissance régulière de l’entreprise. »

Résultats du Groupe BEI en Bulgarie en 2018

La banque de l’UE soutient les entreprises pour favoriser le développement d’infrastructures stratégiques

En 2018, la BEI a accordé un prêt de 14 millions d’EUR à Agria Group Holding AD destiné à financer la construction de nouvelles installations portuaires près du terminal maritime de Varna pour le stockage, la manutention et l’exportation de céréales, d’huiles végétales et de farine de tournesol dans la région de Beloslav. Ce projet contribue au développement d’un centre logistique du vaste réseau transeuropéen de transport en renforçant les capacités et l’efficacité de la chaîne logistique associée. Il soutient le transport durable en promouvant la voie maritime en remplacement d’autres alternatives à forte intensité de carbone, et favorise la croissance économique durable et l’essor d’une région moins développée.

Appui au développement d’infrastructures municipales

La banque de l’UE a également accordé deux prêts à la Ville de Sofia :

le premier, de 22 millions d’EUR, servira à financer la construction du deuxième tronçon de la ligne 3 du métro de Sofia. Ce projet concerne une ligne de métro à deux voies longue de 3,8 km, quatre stations de métro et une gare ferroviaire pour la connexion au réseau de chemin de fer national. Cette nouvelle ligne de métro contribuera à augmenter la capacité des transports publics de passagers, encouragera un transfert modal vers des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement et permettra de réduire les encombrements sur le réseau existant ;

le second prêt, d’un montant de 67 millions d’EUR, est destiné au financement de la construction et de la mise en service d’une nouvelle centrale de cogénération de chaleur et d’électricité qui alimentera le réseau de chauffage urbain de Sofia qu’exploite Toplofikacia. Cette nouvelle centrale est conçue pour traiter quotidiennement plus de 100 tonnes de combustible issu de déchets provenant d’une usine de traitement mécanique et biologique à Sofia.

Appui aux PME et aux ETI

Après une année record, le FEI a continué à soutenir les PME en Bulgarie en engageant 78 millions d’EUR au total en 2018 dans le cadre de quatre nouvelles opérations de garantie et d’un nouveau fonds de capital-risque destinés à mobiliser au total 168 millions d’EUR sous forme d’emprunts et d’apports de fonds propres.

Au total, en 2018, plus de 3 000 petites et moyennes entreprises ont bénéficié d’une enveloppe de financement d’environ 408 millions d’EUR dans le cadre d’opérations du FEI en Bulgarie.

L’année dernière, au vu de la mise en œuvre réussie de l’initiative Jeremie, le FEI et le ministère bulgare de l’économie ont convenu de lancer deux nouveaux instruments financiers grâce aux rentrées de fonds générées à ce titre. Le mécanisme de Garantie de crédit documentaire consacrera jusqu’à 30 millions d’EUR de rentrées de fonds pour de nouvelles garanties couvrant le financement du commerce extérieur, afin de soutenir l’internationalisation et la diversification de l’économie bulgare, le volume total des prêts devant atteindre 200 millions d’EUR. Le programme InvestBG Equity utilisera les rentrées de fonds de l’initiative Jeremie et les ressources propres du FEI pour engager jusqu’à 110 millions d’EUR dans des fonds de capital-risque et de capital-investissement actifs en Bulgarie et dans le domaine des apports directs de fonds propres dans des entreprises bulgares. Les premières opérations menées au titre du mécanisme de Garantie de crédit documentaire et du programme InvestBG Equity devraient être lancées en 2019.

Services de conseils de la BEI en Bulgarie

La Bulgarie est l’un des premiers bénéficiaires des services de conseil assurés par la BEI. Depuis 2006, l’initiative Jaspers a appuyé la réalisation de nombreux projets d’investissement bulgares dont le coût total dépasse 5,5 milliards d’EUR pour 30 grands projets, avec environ 3,9 milliards d’EUR d’aides non remboursables de la Commission européenne. Outre les projets déjà achevés, Jaspers contribue actuellement à la réalisation de 28 missions de conseil et de renforcement des capacités en Bulgarie.

En 2018, la Commission européenne a approuvé quatre grands projets d’investissement soutenus par Jaspers, pour un investissement total de 1,23 milliard d’EUR et une aide non remboursable de 882 millions d’EUR. L’initiative Jaspers a aussi été très déterminante dans la finalisation des services de conseil destinés au projet d’interconnexion des réseaux de gaz naturel entre la Grèce et la Bulgarie, pour un coût total d’environ 240 millions d’EUR.

L’unité de conseil en projets de la BEI fournit aux États membres un appui consultatif flexible et ciblé. Elle est financée par des fonds de l’UE et vise à améliorer le rythme et la qualité d’absorption des Fonds structurels et d’investissement européens (ESIF) par une meilleure gestion, un effet de levier accru et des investissements plus performants. En Bulgarie, elle se concentre sur l’appui à l’exécution et à la mise en œuvre des projets, sur l’élaboration de documents stratégiques et sur le renforcement des capacités institutionnelles.

La plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) est un partenariat entre la BEI et la Commission européenne. Elle est conçue pour servir de point d’entrée unique vers une gamme complète de services de conseil et d’assistance technique. Fin décembre 2018, elle avait traité 79 demandes de conseil en provenance de la Bulgarie, répondant aussi bien à des demandes de renseignements, d’assistance technique, de financement ou des deux. Parmi ces demandes, 65 concernaient des projets spécifiques, 35 provenaient du secteur privé et 10 remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’une assistance consultative globale.

En association avec le dispositif Conseils en instruments financiers (FIA), un contrat spécifique relatif à des services de conseil de l’EIAH a été signé en août 2017 pour structurer et mettre en place une plate-forme pour les investissements urbains en Bulgarie. Dans ce contexte, le FIA apporte son soutien au Fonds de fonds bulgare pour l’élaboration de ses instruments financiers à l’appui du développement urbain basés sur les fonds ESI. Ce soutien a été fourni dans le cadre de tests commerciaux réalisés dans le secteur bancaire et de la sélection des responsables des IF. Des accords entre le fonds de fonds et les gestionnaires des instruments financiers sélectionnés ont été signés en septembre 2018, ce qui a permis aux trois Fonds de développement urbain de démarrer leurs activités.

Le dispositif InnovFin – Conseils est né d’une initiative conjointe de la BEI et de la Commission européenne dans le cadre de la stratégie Horizon 2020 visant à aider à renforcer la bancabilité des projets. Il contribue à la réalisation d’études stratégiques non spécifiques à des projets, qui portent sur les problèmes d’accès au financement auxquels sont confrontés les investissements dans la RDI. Il fournit actuellement des conseils liés à des projets d’investissement dans la mise au point de matériels et de logiciels d’affichage pour un montant de 30 millions d’EUR, en vue d’identifier des options de financement appropriées, notamment le financement par emprunt ou le capital-risque.