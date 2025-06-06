Bulgarie : la ville de Bourgas bénéficiera des conseils de la BEI pour son nouveau campus scientifique

EIB

La BEI conseillera Bourgas sur le projet de création d’un campus scientifique de premier plan rattaché à quatre universités de la ville.

Le nouveau campus, qui devrait ouvrir ses portes en 2027, comprendra des installations de recherche et un centre de données ainsi que des logements pour étudiants et des locaux sportifs.

La BEI contribuera au développement d’un modèle économique pour le site, sachant que Bourgas cherche à attirer des chercheurs et des étudiants du monde entier.

La ville bulgare de Bourgas construira un campus scientifique de pointe susceptible d’attirer des chercheurs et des étudiants bulgares et internationaux en s’appuyant sur les conseils de la Banque européenne d'investissement (BEI). Le nouveau campus, qui devrait ouvrir ses portes en 2027, sera rattaché à quatre universités de Bourgas. La quatrième ville de Bulgarie est un important pôle industriel et une destination touristique prisée sur la mer Noire.

L’accord prévoit la participation des services de conseil de la BEI. Julien Chebbo, chef de la division Conseils – Financement du secteur public et des infrastructures à la BEI, et Dimitar Nikolov, maire de la ville, ont signé l’accord ce jour à Bourgas.

Bourgas, qui compte plus de 200 000 habitants, est l’une des agglomérations à la croissance la plus rapide en Bulgarie. Le nouveau campus comprendra des installations de recherche-développement et un centre de données, ainsi que des logements et des locaux sportifs.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Créer un espace de qualité pour étudier, travailler et vivre est essentiel pour attirer les jeunes et retenir les talents dans les régions relevant de la cohésion. Nous sommes heureux d’aider Bourgas à structurer un modèle économique viable pour le nouveau campus, qui renforcera la position de la ville dans le paysage de l’enseignement supérieur et favorisera l’innovation et la croissance. »

La municipalité de Bourgas a mené à bien la conception du campus et déterminé les parcelles de terrain concernées. Les services de conseil de la BEI proposeront des options de financement qu’ils se chargeront d’évaluer et aideront à concevoir une structure de gestion et de gouvernance appropriée pour le campus. L’expertise est mobilisée dans le cadre du mandat de conseil InvestEU de la Commission européenne.

Dimitar Nikolov, maire de Bourgas : « Ce projet revêt une importance majeure pour attirer les jeunes grâce à un éventail de possibilités d’études et de développement. Cela passe par un environnement moderne qui combine avantageusement possibilités d’éducation, sciences et logements de qualité. Ce cadre suscitera et encouragera la formation de spécialistes dans diverses disciplines ainsi que des réalisations scientifiques de haut niveau. »

L’accord s’inscrit dans le prolongement d’autres activités de conseil de la BEI en faveur de Bourgas, dont une étude de faisabilité complète menée en 2022-2023 pour un nouvel hôpital pédiatrique. À la suite de cette étude, la BEI a approuvé en septembre 2023 un prêt de 12,8 millions d’euros en faveur de Bourgas pour le cofinancement de l’hôpital.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe.

Outre des financements, la BEI offre des services de conseil qui aident les partenaires publics et privés à mettre au point et en œuvre des projets de grande qualité prêts à bénéficier d’investissements. Rien qu’en 2024, les équipes de conseil de la BEI ont contribué à mobiliser plus de 200 milliards d’euros d’investissements dans toute l’Europe et au-delà.

À propos de la plateforme de conseil InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise et une croissance durables. Il contribue à attirer des investissements privés au bénéfice des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible.

La plateforme de conseil InvestEU est le point d’entrée unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires qui ont besoin d’un soutien consultatif et d’une assistance technique en lien avec les fonds d’investissement de l’UE gérés de manière centralisée. Gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE, la plateforme de conseil InvestEU met en relation les promoteurs de projets et les intermédiaires avec des conseillers partenaires, qui, ensuite, collaborent directement pour aider les projets à atteindre le stade du financement.

Les services de conseil de la BEI fournissent une expertise technique et financière pour soutenir la mise en place de projets durables et bancables dans divers secteurs. En Bulgarie, les experts de la Banque aident les autorités publiques et les entreprises à préparer des investissements ayant trait aux infrastructures énergétiques, à l’efficacité énergétique, aux soins de santé, aux transports et à l’environnement, à améliorer la planification des projets et à faciliter l’accès au financement grâce à des services sur mesure et au renforcement des capacités.

À propos de la municipalité de Bourgas

Bourgas est la quatrième ville de Bulgarie et la plus grande du sud-est du pays. Entourée de trois lacs et de la mer Noire, cette ville à l’essor rapide constitue pour le pays un pôle pour les échanges commerciaux et les transports. Bourgas est une destination touristique majeure, avec de nombreuses installations et liaisons de transport vers les stations balnéaires de la côte sud de la mer Noire.