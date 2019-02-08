La Banque européenne d’investissement a signé aujourd’hui un prêt de 40 millions d’euros en faveur de l’INSEAD. Ce financement, qui entre dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques – EFSI, le cœur du Plan Juncker – vient soutenir un vaste projet de redéveloppement du site de Fontainebleau. Baptisé « INSEAD rénovation campus Europe », ce projet d’un coût total de plus de 80 millions d’euros vise à conforter la place de l’INSEAD parmi les leaders mondiaux des écoles de commerce.

C’est la première fois que la BEI – Banque de l’Union européenne – finance une grande école de management en France. Ce projet est en parfaite adéquation avec les objectifs prioritaires de la BEI en matière d’éducation, d’innovation et d’efficacité énergétique. Il a également un impact économique sur le territoire puisque le nombre d’emplois créés pendant la réalisation des travaux est estimé à 830 personnes par année et que le nombre d’emplois permanents créés ensuite par le projet est estimé à plus de 40 par les experts de la BEI.

« Ce financement de l’Insead, dans le cadre du Plan Juncker de relance de l’investissement en Europe, manifeste le soutien de la BEI en faveur de l’éducation et de l’innovation, se félicite Ambroise Fayolle, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement. La banque de l’Union européenne a fait du financement des infrastructures dans le domaine de l’éducation et de la formation une priorité, avec un impact attendu sur la compétitivité de l’économie et sur l’emploi ».

Pierre Moscovici, commissaire européen pour les affaires économiques et financières, la fiscalité et les douanes, a déclaré: « Je me réjouis de ce nouvel accord dans le cadre du Plan Juncker, qui contribue à améliorer le quotidien des étudiants de l'INSEAD. Ce coup de pouce de l'Europe permettra de leur offrir les structures nécessaires à leur épanouissement personnel et à leur réussite professionnelle. Il est le signe d’une Europe qui accompagne ses jeunes dans la transition vers l’âge adulte et le monde du travail ».

Peter Zemsky, vice-doyen et doyen de l'Innovation de l'INSEAD, rappelle que « depuis son ouverture en 1967, le campus bellifontain de l’INSEAD n’a cessé de se transformer et d’innover pour offrir une expérience unique à ses participants. Fidèle à la vision originale de l’école, ce nouveau projet se veut également l’écho de sa mission visant à ressembler les peuples, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui auront un impact positif sur le monde et la société. Le projet de rénovation du campus est fidèle à l’esprit entrepreneurial de l’école. La position de leader de l'INSEAD dans le domaine de la formation au management repose sur notre engagement profond en faveur de l'innovation, depuis la création du premier programme de MBA et de notre modèle multi-campus intégré, jusqu'aux simulations d'entreprise novatrices et aux programmes en ligne personnalisés. Ces nouveaux espaces physiques complètent et reflètent parfaitement notre culture d'innovation ».