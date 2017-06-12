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INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 40 000 000 €
Services : 8 000 000 €
Éducation : 32 000 000 €
Date(s) de signature
16/10/2018 : 8 000 000 €
16/10/2018 : 32 000 000 €
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France : Plan d'Investissement - la BEI finance la rénovation du campus Europe de l’INSEAD à hauteur de 40 millions d’euros

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 16/10/2018
20170011
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
INSTITUT EUROPEEN D'ADMINISTRATION DES AFFAIRES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project supports the construction of new buildings and the rehabilitation of existing buildings at INSEAD's Fontainebleau campus in France from 2018 to 2020. The project represents Phase 1 of a comprehensive campus redevelopment programme planned to be executed in two phases. The objectives of the project are to increase the quality of the study and research facilities, to improve their accessibility and to reduce the energy consumption of the buildings.

The benefits of the project should include: well-trained graduate and postgraduate students, expanded research capacity in economics and business studies, increased income for students and economic benefits associated with a well-educated labour force.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Universities are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52/EU), though the project is covered by Annex II of the directive in relation to urban development. The Bank's services will verify the screening decision of the competent authority during appraisal and whether an EIA is required. It is expected that the project will have positive social benefits as education is an element of social cohesion. The public buildings will be required to meet at least the minimum national targets concerning energy efficiency. The design energy performance of the buildings and any specific related targets to be met will be verified during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU where applicable as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Date de publication
2 Apr 2018
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75916407
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170011
Secteur(s)
Services
Éducation
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - INSEAD RENOVATION CAMPUS EUROPE
Date de publication
5 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
92308111
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170011
Dernière mise à jour
5 Apr 2019
Secteur(s)
Services, Éducation
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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