Première tranche d’un prêt de la BEI consacrée aux femmes entrepreneurs dans l’UE

L’ensemble du prêt devrait bénéficier à quelque 260 PME et ETI et soutenir 6 100 emplois.

Cette première opération avec Garanti Bank a fait passer à 16 le nombre d’institutions financières partenaires en Roumanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 22,3 millions d’EUR à Garanti Bank Romania pour soutenir les entreprises roumaines. Une tranche du prêt, de 5 millions d’EUR, est consacrée aux femmes entrepreneurs et sera complétée par 5 millions d’EUR supplémentaires de la part de Garanti Bank. Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le volet financier du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

Cette tranche de prêt innovante permettra aux femmes entrepreneurs représentant des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) d’accéder à des financements à des conditions plus favorables. Pour être admissibles à ces prêts, les entreprises doivent être détenues à plus de 50 % par au moins une femme ou 26 % à 50 % de leurs parts doivent être détenues par au moins une femme, l’une d’entre elles agissant en qualité de directrice exécutive, de directrice opérationnelle ou de directrice financière.

Favoriser la diversité et l’égalité hommes-femmes s’inscrit dans l’objectif de la BEI de garantir que les projets qui bénéficient de ses financements profitent à tous les membres de la communauté. Cette opération, le premier prêt intermédié de la BEI au sein de l’UE appuyant spécifiquement les femmes entrepreneurs, favorisera la participation des femmes en tant qu’agents économiques clés et s’aligne sur la stratégie de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Ce projet innovant appuyé par le Plan d’investissement pour l’Europe permet à la BEI de proposer pour la première fois dans l’UE un prêt destiné à soutenir les investissements effectués par des femmes entrepreneurs. Sources puissantes de développement économique, les femmes entrepreneurs peuvent contribuer à une croissance encore plus durable si elles ont un meilleur accès aux financements. »

Corina Creţu, commissaire européenne à la politique régionale, a déclaré : « Je suis vraiment heureuse que le plan Juncker prête main forte aux femmes entrepreneurs en Roumanie, en les aidant à exprimer leurs talents et à transformer leurs idées en projets concrets. Le fait d’autonomiser les femmes et de leur donner les moyens financiers de réussir profitera directement à l’économie roumaine. Je salue ce nouvel accord et j’espère en voir de nombreux autres de ce type à l’avenir. »

Ufuk Tandoğan, PDG de Garanti Bank, s’est exprimé en ces termes : « L’entrepreneuriat est un moteur important, qui a contribué à l’essor de l’économie roumaine. Garanti Bank est un fervent soutien de l’entrepreneuriat en général et des femmes entrepreneurs en particulier. Nous continuerons de faire en sorte d’être des partenaires solides et de confiance pour nos clients et d’offrir les meilleures options financières, en soutenant leur croissance durable. Ce nouveau partenariat avec la BEI comprend une assistance continue pour l’autonomisation économique des femmes en Roumanie. Nous sommes heureux de signer ce nouvel accord et de consolider notre engagement à long terme auprès du monde des affaires roumain. »