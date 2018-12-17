Le projet comprend la modernisation et l’agrandissement du terminal, la rénovation et la mise à niveau technique de la piste et la construction d’une voie de circulation et d’aires de stationnement supplémentaires pour les appareils.

Une fois le projet réalisé, la capacité de l’aéroport passera de 11 à 16 millions de passagers par an.

Cette opération bénéficie de la garantie fournie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier financier du « plan Juncker ».

Le rayonnement international de l’aéroport Marco Polo de Venise – qui aura accueilli 11 millions de voyageurs cette année – s’élargit, avec 87 % des passagers ayant voyagé entre la Cité des Doges et des destinations européennes ou intercontinentales (contre 64 % en moyenne pour le système aéroportuaire italien).

Une fois que seront réalisés les investissements prévus dans le plan directeur, l’aéroport sera en mesure d’accueillir jusqu’à 16 millions de passagers par an d’ici 2025. On estime que le projet financé par la BEI créera environ 2 700 emplois pendant la phase de construction et environ 500 nouveaux emplois supplémentaires liés à l’exploitation de l’aéroport après l’achèvement des travaux. Par la mise en conformité de l’aéroport avec les nouvelles exigences du règlement de la Commission relatif à l’application des normes de base communes en matière de sûreté aérienne, le projet contribuera également à la mise en œuvre de l’initiative européenne en matière de sécurité (ESI).

Le prêt de la BEI couvrira près d’un tiers du coût d’investissement total de la modernisation et de la rénovation du terminal ainsi que de la piste et de la construction d’une voie de circulation et d’aires de stationnement supplémentaires pour les appareils.

Commentaire de Dario Scannapieco, vice-président de la BEI : « La Vénétie est une région tournée vers l’extérieur, fortement axée sur le tourisme et accueillant une population d’entrepreneurs dynamique. En investissant dans ses principales infrastructures aéroportuaires, la BEI investit dans l’avenir de la région : la mobilité des personnes et la fluidité de la circulation des marchandises sont des conditions préalables nécessaires à son développement économique et social. »

Commentaire de Enrico Marchi, PDG de SAVE : « En apportant son concours au financement de la modernisation de l’aéroport Marco Polo de Venise, la BEI reconnaît clairement son rôle d’infrastructure emblématique pour la mobilité et le développement socio-économique de la Vénétie. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien d’une institution financière aussi importante. »

