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VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Transports : 150 000 000 €
Date(s) de signature
17/12/2018 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 17/12/2018
20170360
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
SAVE SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 478 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a number of investments included in the Venice Airport masterplan that are aimed at increasing capacity, alleviating current constraints and accommodating future growth in air traffic. The airport is the fifth busiest airport in Italy: only in 2017 it handled 10.4 million passengers. In particular, it includes the terminal upgrade and extension, runway's renewal and upgrade, construction of additional taxiway, aircraft parking facilities and new car parks.

The project will provide additional terminal, airside and landside capacity at the Venice airport in order to accommodate further growth in air traffic, to improve operational resilience and passenger service standards.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All the project components are included in the Venice Airport 2017-2021 Masterplan that was submitted to an Environmental Impact Assessment (EIA) process and approved by the Italian Ministry of Environment (MoE) in 2016. The key aspects of the EIA process, including the main impacts and mitigation measures, and alignment with other National and EU environmental legislation, including EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Sintesi Non Tecnica
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84575441
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170360
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84030707
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170360
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN - Link to Public participation documents and EIA
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
italien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84721832
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170360
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
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scoreboard - VENICE AIRPORT DEVELOPMENT PLAN
Date de publication
27 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85856869
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170360
Dernière mise à jour
27 Mar 2019
Secteur(s)
Transports
Pays
Italie
Disponible au public
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ou Lien vers la source
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