La banque de l’UE prêtera 25 millions d’EUR à TMG Automotive pour promouvoir ses procédés innovants et durables et accroître sa capacité de production.

Le programme d’investissements sera mis en œuvre dans le district de Braga et engendrera la création de 160 emplois.

Le financement de 25 millions d’EUR accordé à TMG Automotive permettra la transformation d’une usine textile abandonnée en un site de production d’équipements automobiles qui fera appel à des technologies ultramodernes. L’accord de financement, signé à Braga au nord de Porto, par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Isabel Furtado, PDG de TMG, bénéficie de la garantie du budget de l’Union européenne au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE ou plan Juncker).

Cet accord favorisera un secteur automobile plus innovant et durable au Portugal. TMG utilisera ce financement pour mener à bien sa stratégie de recherche et d’innovation axée sur de nouvelles technologies qui réduisent les incidences environnementales de ses procédés de fabrication d’équipements textiles pour automobiles. Le déploiement de nouvelles solutions pour la production d’intérieurs de voitures permettra également de diminuer le poids des véhicules avec, à la clé, une baisse de la consommation de carburant et des émissions polluantes.

Grâce au soutien de la BEI, TMG rénovera et valorisera ses bâtiments industriels situés dans le district de Braga, contribuant ainsi à stimuler la croissance économique de cette région relevant de l’objectif de cohésion. Soucieuse d’être concurrentielle dans un secteur industriel très exigeant et de répondre à la future demande du marché, l’entreprise accroîtra également sa capacité de production. Le programme d’investissements encouragera le partage des connaissances au sein de l’industrie automobile européenne, dont TMG est un acteur majeur s’agissant de la fabrication d’équipements pour voitures.

L’appui du Plan d’investissement pour l’Europe permet à la BEI d’accorder à cette entreprise un financement souple à long terme, qui donnera un coup d’accélérateur à la mise en œuvre de sa stratégie. Grâce au PIE, le Groupe BEI peut augmenter sa capacité de financement de projets d’investissement qui offrent une forte valeur ajoutée, à l’instar du présent projet qui promeut la croissance économique durable, l’innovation et la cohésion. Le programme d’investissements sera mis en œuvre d’ici à 2020 et permettra de préserver des emplois de qualité : le groupe TMG compte actuellement 1 400 employés et accueillera 160 nouveaux collaborateurs dans sa toute récente usine automobile.

Lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue à Braga, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « Nous sommes heureux d’appuyer un projet qui favorisera les investissements innovants, la croissance économique et la création d’emplois très qualifiés au Portugal, tout en contribuant à une industrie automobile moins polluante et plus efficiente en Europe. Cet accord illustre notre détermination à soutenir les entreprises de taille intermédiaire qui évoluent dans des environnements extrêmement concurrentiels et des secteurs clés pour l’économie européenne. »

Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, des sciences et de l’innovation, s’est exprimé en ces termes : « C’est ce que fait de mieux le plan Juncker : donner à une entreprise le coup de pouce financier qui lui est nécessaire pour se développer, utiliser des procédés plus respectueux de l’environnement, innover et créer des emplois pour les populations locales, en particulier dans les régions qui en ont le plus besoin. Grâce notamment à cette nouvelle opération, le Portugal continue à figurer parmi les grands bénéficiaires du Plan d’investissement pour l’Europe. »

Isabel Furtado, PDG de TMG, a expliqué qu’« étant membre du Pacte mondial des Nations unies, TMG Automotive est très attachée au respect de ses dix principes, notamment en matière de droits humains, de normes du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu’à la réalisation des Objectifs de développement durable de l’ONU. Une croissance économique durable dans le respect des droits humains et de l’environnement est cruciale pour l’avenir de TMG Automotive. »