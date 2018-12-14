Un accord de prêt de 200 millions d’EUR entre la BEI et Budapest Airport permet d’agrandir le principal aéroport de Hongrie.

Cette opération est assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ».

Les voyageurs continueront de bénéficier d’un service de classe mondiale à l’aéroport.

La poursuite de l’extension et de la modernisation du principal aéroport international de Hongrie est au cœur de l’accord de prêt de 200 millions d’EUR signé ce jour entre la Banque européenne d’investissement et Budapest Airport, la société exploitant l’aéroport international Liszt Ferenc.

Le prêt de la BEI, soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe (ou plan Juncker), permettra à Budapest Airport de continuer à investir dans d’importants projets de modernisation d’infrastructures, en particulier dans une extension substantielle de ses terminaux et des infrastructures connexes.

Ces investissements permettront d’accroître la capacité de l’aéroport afin de répondre à la croissance prévue de la demande. Le nouveau terminal sera ultramoderne et offrira aux passagers une expérience de voyage de classe mondiale.

Outre les investissements précités, Budapest Airport entreprend de nombreux autres projets importants, notamment la construction de nouvelles installations de fret et d’un parking à plusieurs étages, ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à assurer un niveau de service élevé en permanence.

Grâce à ces investissements, l’aéroport international Liszt Ferenc restera un aéroport de classe mondiale desservant une destination de premier ordre tout en respectant les normes de sécurité et de sûreté aéroportuaires les plus strictes.

Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « La BEI soutient l’expansion de l’aéroport de Budapest, une plateforme aéroportuaire connaissant l’une des croissances les plus rapides d’Europe. Avec nos partenaires, nous soutiendrons et créerons des emplois dans et autour de l’aéroport, nous appuierons la croissance économique à Budapest et dans l’ensemble de la Hongrie et nous contribuerons à améliorer l’expérience des voyageurs. Nous sommes fiers de contribuer au succès de Budapest Airport. »

Tibor Navracsics, commissaire européen à l’éducation, la culture, la jeunesse et le sport, a déclaré : « C’est une excellente nouvelle pour la Hongrie, pour le peuple hongrois et pour les touristes qui visitent le pays. Les fonds libérés grâce à ce nouveau prêt garanti au titre du Plan d’investissement pour l’Europe contribueront à stimuler le développement et la croissance économique dans la région de Budapest et dans le reste du pays, tout en contribuant à faire de la Hongrie une destination encore plus attractive. »

« La Banque européenne d’investissement soutient une nouvelle fois la réalisation d’un projet important et tourné vers l’avenir », a déclaré Gábor Gion, secrétaire d’État aux affaires financières auprès du ministère hongrois des finances. Il a souligné : « La BEI a mobilisé et continue de mobiliser des ressources à des conditions favorables en vue de la mise en œuvre en Hongrie de programmes visant à renforcer la compétitivité afin de favoriser la réalisation d’investissements dans les secteurs public et privé. Nous nous réjouissons particulièrement du fait que la modernisation de l’aéroport annoncée aujourd’hui sera soutenue par le Fonds européen pour les investissements stratégiques. La Banque peut ainsi jouer un rôle important dans la réduction des risques pour les investisseurs. »

Jost Lammers, le PDG de Budapest Airport : « Nous sommes honorés et fiers d’annoncer la participation de la BEI, après presque un an de travail acharné, alors que nous entreprenons un plan ambitieux pour agrandir et développer l’aéroport de Budapest. Budapest Airport, qui prévoit d’investir plus de 700 millions d’EUR au cours des cinq prochaines années, mettra en œuvre une série de projets importants qui assureront un service de haute qualité tout en garantissant un environnement sûr et sécurisé pour tous les voyageurs, améliorant ainsi la connectivité aérienne de la Hongrie. »

En 2017, l’aéroport international Ferenc Liszt de Budapest a accueilli plus de 13,1 millions de voyageurs, soit une augmentation de 14,5 % par rapport à 2016. Cette tendance à la croissance s’est également poursuivie en 2018.