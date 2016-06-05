BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project comprises a number of investments at Budapest Airport that are mainly aimed at accommodating future growth in traffic and continuing to ensure highest airport safety and security standards are maintained. Works include the construction of the new Pier B, a possible new Terminal 3, the renewal of the airfield ground lighting, the construction of a new cargo city and a range of other landside and airside enhancements. The upgrade of the baggage handling system with the most recent Standard 3 machines is also included. The project will increase the handling capacity of the airport to accommodate the expectable future demand, strengthen the Airport's operational resilience and improve passenger's experience.
The project will increase capacity and levels of service at Budapest Airport, benefiting passengers, cargo operators and other airport stakeholders alike.
A number of the components of the project would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.