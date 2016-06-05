Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
6/12/2018 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
08/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Related EFSI register
13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Communiqués associés
Hongrie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la nouvelle extension de l’aéroport international Liszt Ferenc de Budapest

Fiche récapitulative

Date de publication
16 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 06/12/2018
20160605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
BUDAPEST AIRPORT ZRT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 463 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a number of investments at Budapest Airport that are mainly aimed at accommodating future growth in traffic and continuing to ensure highest airport safety and security standards are maintained. Works include the construction of the new Pier B, a possible new Terminal 3, the renewal of the airfield ground lighting, the construction of a new cargo city and a range of other landside and airside enhancements. The upgrade of the baggage handling system with the most recent Standard 3 machines is also included. The project will increase the handling capacity of the airport to accommodate the expectable future demand, strengthen the Airport's operational resilience and improve passenger's experience.

The project will increase capacity and levels of service at Budapest Airport, benefiting passengers, cargo operators and other airport stakeholders alike.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A number of the components of the project would fall under Annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
08/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Autres liens
Communiqués associés
Hongrie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la nouvelle extension de l’aéroport international Liszt Ferenc de Budapest

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Date de publication
8 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158726442
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160605
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
91804457
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20160605
Dernière mise à jour
13 Mar 2019
Secteur(s)
Transports
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Related EFSI register
13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Autres liens
Fiche récapitulative
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Fiche technique
BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Communiqués associés
Hongrie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la nouvelle extension de l’aéroport international Liszt Ferenc de Budapest

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Hongrie : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI soutient la nouvelle extension de l’aéroport international Liszt Ferenc de Budapest
Autres liens
Related public register
08/07/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)
Related EFSI register
13/03/2019 - BUDAPEST AIRPORT CONCESSION (CAPEX PLAN)

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes