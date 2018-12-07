La Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Tanguy Desrousseaux, chef de division, en charge des opérations de financement secteur public et infrastructure en France, a signé aujourd’hui deux projets ayant un impact direct sur le quotidien des habitants de la ville, de la métropole bordelaise et du département de Gironde.

Un prêt de 37,5 millions d’euros à la société d’économie mixte Bordeaux Métropole Énergies (BME) qui permettra à cette dernière de proposer aux particuliers des financements avantageux pour réaliser des diagnostics ou des travaux de rénovations énergétiques de leurs habitations, afin d’améliorer leur confort de vie, réduire leur facture d’énergie et valoriser leur patrimoine.

Un prêt de 60 millions d’euros au syndicat mixte Gironde Numérique (SMGN) pour financer les travaux d’installation du Très haut débit et de la fibre optique sur 37 communes autour de Bordeaux. Au total, 54% des habitants et des entreprises de la Gironde bénéficieront, à terme, de ces installations.

Ces deux opérations entrent dans le cadre des financements du fonds européen pour les investissements stratégiques, aussi appelé « Plan Juncker ». Elles témoignent de l’engagement de la BEI, la banque de l’Union européenne, en Nouvelle Aquitaine et plus précisément à Bordeaux où plusieurs projets emblématiques ont déjà été financés en grande partie par l’Europe ces dernières années : tramway, ligne de TGV Bordeaux-Paris, mais aussi rénovation de collèges, du campus de l’université et construction d’un nouvel hôpital à Libourne.

« A travers ces nouvelles opérations, nous montrons aux bordelais, et plus généralement aux citoyens européens que le Plan Juncker peut avoir des conséquences très concrètes dans leur vie de tous les jours, qu’il s’agisse du financement de la transition énergétique, du développement du numérique ou de la santé », se félicite Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Contact : Cyrille Lachèvre, c.lachevre@ext.eib.org +352 4379 73984