Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

GIRONDE HAUT MEGA

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 60 000 000 €
Télécom : 60 000 000 €
Date(s) de signature
7/12/2018 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIRONDE HAUT MEGA
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GIRONDE HAUT MEGA
Related EFSI register
12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA
Communiqués associés
France : numérique, transition énergétique - la BEI se mobilise pour le quotidien des bordelais

Fiche récapitulative

Date de publication
24 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 07/12/2018
20170394
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GIRONDE HAUT MEGA
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 401 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the design and rollout of a publicly owned fibre broadband network Fibre to the Home (FTTH) in the rural areas of the Gironde department.

The objective of the project is to deploy a Fibre to the Home (FTTH) network covering over 410 000 households as well as fibre-based connectivity to public and enterprise sites. The access networks will be deployed in areas where private operators are not present with very high speed broadband services due to lack of commercial interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre rollout) do not fall under the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/23/EU as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIRONDE HAUT MEGA
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GIRONDE HAUT MEGA
12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA
Autres liens
Communiqués associés
France : numérique, transition énergétique - la BEI se mobilise pour le quotidien des bordelais

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIRONDE HAUT MEGA
Date de publication
2 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83490108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170394
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GIRONDE HAUT MEGA
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255401842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170394
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - GIRONDE HAUT MEGA
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86843973
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170394
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Télécom
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIRONDE HAUT MEGA
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GIRONDE HAUT MEGA
Related EFSI register
12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA
Autres liens
Fiche récapitulative
GIRONDE HAUT MEGA
Fiche technique
GIRONDE HAUT MEGA
Communiqués associés
France : numérique, transition énergétique - la BEI se mobilise pour le quotidien des bordelais

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
France : numérique, transition énergétique - la BEI se mobilise pour le quotidien des bordelais
Autres liens
Related public register
02/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIRONDE HAUT MEGA
Related public register
30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GIRONDE HAUT MEGA
Related EFSI register
12/10/2018 - GIRONDE HAUT MEGA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes