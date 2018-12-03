HansaMatrix, spécialisée dans la conception et la production de systèmes électroniques, se voit accorder un prêt BEI de 10 millions d’EUR dans le cadre du plan Juncker.

Il s’agit du premier financement d’une société privée lettone au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du plan Juncker.

Ce prêt servira à financer le programme d’investissement de HansaMatrix qui vise à renforcer ses capacités de production et à stimuler ses activités de recherche-développement et innovation pour la mise au point de ses services.

La BEI a signé un accord de prêt de 10 millions d’EUR avec l’entreprise lettone AS HansaMatrix qui permettra à cette dernière d’accroître ses capacités de production et de mettre en place un modèle économique plus global. L’octroi de ce prêt, qui a bénéficié, dans les premières étapes de l’opération, du soutien d’ALTUM, un organisme letton d’appui aux investissements, est rendu possible grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est au cœur du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le concours de la Banque appuiera la stratégie de croissance qu’applique HansaMatrix ainsi que le passage en cours de ses activités de production à une offre complète de services à valeur ajoutée portant sur la conception, la mise en œuvre technique et les services après-vente. Le prêt permettra également à l’entreprise d’intensifier ses activités de recherche-développement et de faire progresser sa technologie d’affichage d’images en 3D « LightSpace Technologies ». Tous les investissements seront réalisés en Lettonie, dans les sites existants de HansaMatrix situés près de Riga, Pārogre et Ventspils.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI : « Aujourd’hui est un grand jour puisque la Banque contribue au financement du premier projet du secteur privé en Lettonie à bénéficier du soutien du plan Juncker, ce qui, je pense, constitue également un signal fort pour et à propos du marché. Pour la Banque, l’innovation est une priorité absolue depuis un certain temps déjà, et c’est formidable de découvrir un autre exemple d’entreprise à la pointe de la technologie provenant d’un pays balte. »

Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, a pour sa part déclaré : « Je suis ravi de constater que les financements octroyés dans le cadre du plan Juncker bénéficient également désormais aux entreprises privées du secteur manufacturier. J’espère que d’autres entreprises lettones suivront bientôt le même exemple, car le plan Juncker aide les entreprises à accéder aux financements dont elles ont tant besoin, à lancer de nouveaux produits et à se développer au-delà de leurs marchés locaux. »

Ilmars Osmanis, le PDG de HansaMatrix, a ajouté : « Notre long voyage avec l’équipe de la BEI s’achève aujourd’hui avec un événement de taille, la signature d’un accord de prêt. La BEI reconnaît notre capacité à innover et l’intérêt qu’il y a à investir dans nos projets et nous en sommes fiers. Cette collaboration a été rendue possible grâce à la motivation de l’ensemble de l’équipe de HansaMatrix et à la contribution de chacun de ses membres. Et je tiens aujourd’hui à remercier tous les employés de HansaMatrix. »

S’agissant du nombre d’investissements initiés par le FEIS par rapport au PIB, la Lettonie occupe actuellement le sixième rang dans l’UE, avec déjà un certain nombre d’accords signés avec des intermédiaires financiers ou des organismes publics. Cette opération est le premier prêt octroyé dans le cadre du FEIS à une entreprise privée du pays.

Ce projet d’investissement devrait contribuer au développement accru du secteur industriel letton et à la création d’emplois qualifiés. Le prêt de la BEI ne pouvant couvrir plus de 50 % des coûts d’un projet, il sera complété par des fonds propres d’AS HansaMatrix, des prêts de banques commerciales et des aides non remboursables de l’UE.