HANSAMATRIX (EGFF)

Fiche récapitulative
HansaMatrix is a Latvian electronics manufacturing company active in the engineering and electronics sectors. The Company designs, produces and assembles electronic printed circuit boards (PCB's) and other electronic components for segments such as: Data Networks (data routers, GSM base station infrastructure, optical switches etc); Industrial products (e.g. communication headsets, smart grid, remote controls etc.); Internet of Things (IoT) (e.g. hardware of IoT sensors and nodes) and others (e.g., displays, scientific and medical equipment etc.). The Company possesses modern production and engineering facilities and is seeking to further expand its operations. It is serving European business customers, mostly in the Baltics and Northern Europe.
The investments are expected to support the Company in its ongoing growth strategy based on the expansion of its manufacturing capacities, as well as activities in research, development and innovation to optimise and complement the current range of service offerings. All investments will be located in Latvia, at the Company's existing sites near Riga, Parogre and Ventspils. Furthermore, the project is expected to contribute to the further development of the local industrial sector and the creation of skilled jobs.
The EIB lending would be dedicated to the financing of the Company's research and development (R&D) operational expenses and new manufacturing equipment, as well as a new warehouse building at an already existing site. The construction activities have been screened out by the local competent authorities in accordance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. All other activities part of the project would not fall under any Annex of the said Directive and are not expected to require any further authorisations. The Bank reviews in detail the relevant environmental and social aspects during the appraisal processes.
The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and does not have the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by the EU directives on procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.