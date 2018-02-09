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HANSAMATRIX (EGFF)

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lettonie : 10 000 000 €
Industrie : 10 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2018 : 5 000 000 €
3/12/2018 : 5 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 décembre 2018
Statut
Référence
Signé | 03/12/2018
20180209
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HANSAMATRIX (EGFF)
HANSAMATRIX AS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 20 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

HansaMatrix is a Latvian electronics manufacturing company active in the engineering and electronics sectors. The Company designs, produces and assembles electronic printed circuit boards (PCB's) and other electronic components for segments such as: Data Networks (data routers, GSM base station infrastructure, optical switches etc); Industrial products (e.g. communication headsets, smart grid, remote controls etc.); Internet of Things (IoT) (e.g. hardware of IoT sensors and nodes) and others (e.g., displays, scientific and medical equipment etc.). The Company possesses modern production and engineering facilities and is seeking to further expand its operations. It is serving European business customers, mostly in the Baltics and Northern Europe.

The investments are expected to support the Company in its ongoing growth strategy based on the expansion of its manufacturing capacities, as well as activities in research, development and innovation to optimise and complement the current range of service offerings. All investments will be located in Latvia, at the Company's existing sites near Riga, Parogre and Ventspils. Furthermore, the project is expected to contribute to the further development of the local industrial sector and the creation of skilled jobs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The EIB lending would be dedicated to the financing of the Company's research and development (R&D) operational expenses and new manufacturing equipment, as well as a new warehouse building at an already existing site. The construction activities have been screened out by the local competent authorities in accordance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. All other activities part of the project would not fall under any Annex of the said Directive and are not expected to require any further authorisations. The Bank reviews in detail the relevant environmental and social aspects during the appraisal processes.

The Promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and does not have the status of a contracting authority; thus, the project is not covered by the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HANSAMATRIX (EGFF)
Date de publication
26 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86914712
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180209
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Lettonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - HANSAMATRIX (EGFF)
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
174448678
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180209
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Lettonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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