La banque de l’UE accorde un prêt de 20 millions d’EUR à tado°

Ce financement s’inscrit dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe (« plan Juncker »)

La Banque européenne d’investissement (BEI) va accorder un prêt de 20 millions d’EUR à la société munichoise tado GmbH. Chef de file sur le marché européen de la climatisation domestique intelligente, tado° utilisera le produit de ce prêt pour renforcer ses activités de recherche et de développement. Le financement de la banque de l’UE sera assorti d’une garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est un pilier majeur du Plan d’investissement pour l'Europe (PIE), appelé aussi « plan Juncker », dans lequel la BEI est le partenaire stratégique de la Commission européenne. Les financements que la banque de l’UE accorde dans ce cadre visent à renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne et du FEIS, a souligné : « Le changement climatique est l’un des plus grands défis mondiaux de notre époque. Pour contrer ses effets, nous devons agir sans attendre et de manière efficace et innovante. Je me réjouis donc vivement que nous ayons trouvé en tado° un nouveau partenaire dans le secteur privé, qui nous accompagnera sur le chemin vers une meilleure protection du climat. Avec ses thermostats intelligents connectés, qui adaptent le chauffage aux comportements de consommation des habitants du foyer, tado° ouvre des perspectives nouvelles pour faire baisser durablement la consommation d'énergie. Moderne, efficace et innovante, il s’agit là exactement du type d’initiative que la banque de l’UE, principal bailleur de fonds multilatéral au monde pour les projets liés à la protection du climat, souhaite promouvoir avec le soutien du plan Juncker. » Et d’ajouter : « tado° est une excellente illustration de la manière dont les financements de la Banque de l’UE aident à mobiliser également des investisseurs privés. »

Le chauffage et la climatisation des bâtiments représentent environ 30 % de la consommation énergétique mondiale ; en Europe, ces deux postes représentent même la moitié de la demande d'énergie de l’UE. « Nous sommes convaincus qu’à l’avenir tous les bâtiments seront chauffés et rafraîchis de manière intelligente et que, partant, la consommation d'énergie diminuera de manière significative. Les fonds de la Banque européenne d’investissement vont nous permettre d’élargir notre offre de produits et de services et d’accroître massivement notre pénétration du marché », a expliqué Toon Bouten, directeur général de tado°.

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé de l’Union de l’énergie, a pour sa part déclaré : « La lutte contre les changements climatiques commence chez soi, par le fait de rendre nos logements intelligents et efficaces sur le plan énergétique. Pour cela, il nous faut des solutions pratiques et innovantes – comme celle que propose tado°–, que viennent appuyer la BEI et le FEIS. Ces solutions nous aident à tenir les promesses formulées dans le cadre de l’Accord de Paris et contribuent à rendre la transition vers une énergie propre tangible pour tout un chacun. Il s’agit là d’une preuve que notre principe de « l’efficacité énergétique avant tout » est bien plus qu’un slogan. »