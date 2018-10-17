La BEI accorde un prêt de 330 millions d’EUR, bénéficiant de la garantie du FEIS, pour la construction de la liaison et des tunnels de Blankenburg, près de la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas.

Cette nouvelle liaison devrait permettre d'alléger le trafic autour du port le plus fréquenté d'Europe et de faciliter la circulation sur les autoroutes avoisinantes menant en Belgique et à Amsterdam.

La Banque européenne d'investissement a accepté de consentir un prêt d'environ 330 millions d'EUR pour soutenir la construction de la « liaison Blankenburg » entre les autoroutes néerlandaises A15 et A20. Ce prêt de la BEI est accordé au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe, aussi appelé « plan Juncker ».

Le projet a pour objectif de désengorger le trafic et d’améliorer l’accessibilité du port de Rotterdam, le plus fréquenté d’Europe. Grâce à une liaison entre les autoroutes existantes, qui s’étendent parallèlement au nord et au sud du port, le trafic, de part et d’autre, pourra bénéficier d'un point supplémentaire de franchissement de la rivière Scheur, dans le delta de la Meuse. Ce projet permettra non seulement d'améliorer le flux des marchandises en provenance du port, mais aussi d'alléger le trafic pour les résidents locaux et les navetteurs.

« Ce projet est d'une importance capitale pour le port de Rotterdam et la région », a affirmé Vazil Hudák, vice-président de la BEI. « Rotterdam est le port le plus fréquenté d'Europe, mais les marchandises ne s'arrêtent pas là. La Banque est heureuse de pouvoir contribuer à améliorer l'accès routier au port, tout en facilitant les conditions de circulation pour les personnes en visite ou en transit dans cette zone, ce qui représente un réel avantage pour tous les citoyens. »

« Ce prêt est rendu possible dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe et le projet contribuera à désengorger le trafic autour du port de Rotterdam, pour le plus grand bénéfice des résidents locaux. En matière de transport, tout ce que nous entreprenons concerne les citoyens et est conçu pour eux. L’investissement conclu aujourd'hui vient s’ajouter à une réserve déjà impressionnante de projets relatifs aux transports. À ce jour, le Fonds européen pour les investissements stratégiques a en effet soutenu 68 projets liés aux transports, déclenchant 27,6 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires », a ajouté Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports.

Sur le plan technique, ce projet englobe la construction d’une autoroute de près de 5 km, d’un tunnel immergé ainsi que d’un tunnel souterrain. Sur la plus grande partie de son tracé, l’autoroute, vue du sol, sera « immergée » et restera donc essentiellement invisible pour les habitants de cette zone. Le projet se présente comme une concession en vertu d'un partenariat public-privé, basé sur la disponibilité des services. Il s'agit d'un projet de type conception, construction, financement et entretien (Design-Build-Finance-Maintenance ou DBFM) d'une durée de 20 ans.