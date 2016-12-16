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BLANKENBURG TUNNEL PPP

Signature(s)

Montant
327 574 487,25 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 327 574 487,25 €
Transports : 327 574 487,25 €
Date(s) de signature
17/10/2018 : 327 574 487,25 €
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Pays-Bas : 330 millions d’EUR de la BEI pour désengorger le trafic autour du port de Rotterdam

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2016
Statut
Référence
Signé | 17/10/2018
20160690
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BLANKENBURG TUNNEL PPP
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 328 million
EUR 904 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of a 2x3 lanes motorway of approximately 4.2km, incorporating below river and land based tunnels. The project also includes lowered connections to the A20 motorway and elevated connections to the A15 motorway. The project is situated near the city of Rotterdam, the Netherlands.

The Blankenburg project is located on the comprehensive TEN-T road network. The project aims to increase capacity and improve road safety on sections of the Dutch motorway near Rotterdam and underlying road network with heavy traffic, and is being procured as a design-build-finance-maintain (DBFM) public-private partnership (PPP).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of a new 2x3 motorway 4.2 km long, connecting two existing motorways (A15 and A20), therefore it falls under Annex I of the EIA Directive 2011/92/EU. Compliance with the EIA Directive, the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directives (79/409/EEC) and NATURA 2000 will be verified in detail during appraisal.

The tender process was launched in May 2016, 3 letters of interest were then received in June 2016, and in July 2016 a Competitive Dialogue process started with the bidders. Final offers and Contract award together with Financial Close are expected to happen during 2017. The Concession will include design, construction, financing, and maintenance. Procurement procedures and compliance with Directive 2004/18/EC will be verified in detail during appraisal.

Commentaires

The total project cost is estimated at approximately EUR 1 bn.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - 20160690 - Hoofdrapport MER Blankenburgverbinding
Date de publication
20 Jan 2017
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72489078
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160690
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BLANKENBURG TUNNEL PPP
Date de publication
23 Feb 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70866094
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160690
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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