Un prêt de la BEI d’un montant de 210 millions d’EUR, soutenu à un peu plus de la moitié par le Plan Juncker. L’agence danoise de crédit à l'exportation EFK garantira les EUR 100 million restants.

Le parc éolien sera composé de 23 turbines MHI Vestas, avec un diamètre du rotor de 164 mètres, et se situera à 45 km des côtes belges.

La Banque européenne d’investissement (BEI) apportera son soutien à la construction du parc éolien Northwester 2 au large des côtes belges au moyen d’un prêt de 210 millions d’EUR. Près de la moitié de ce montant sera garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), principal pilier du plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker. Le projet aura un coût total d’environ 642 millions d’EUR.

Northwester 2 est le quatrième projet éolien soutenu par l’EFSI au large des côtes belges. Une fois achevé, ce parc de 23 turbines produira environ 219 mégawatts (1) ce qui permettra de fournir de l’énergie verte à 220.000 familles belges. La construction devrait commencer en mai 2019, vu que les travaux sur les fondations doivent s’interrompre entre janvier et avril afin de ne pas déranger la reproduction des mammifères marins. Le projet devrait être inauguré en 2020. Lors de la construction, le projet devrait créer plusieurs centaines de années-personnes d’emploi, puis 20 postes permanents une fois opérationnel. Un nouveau type d’éolienne construit par MHI Vestas et d’une capacité nominale de 9,5 mégawatts y sera installé.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, s’est exprimé en ses termes : « On ne doit pas sous-estimer l’importance des sources renouvelables dans le mix d’énergétique, parce que elles seront essentielles pour faire face à la demande croissante d’énergie verte dans le cadre des accords climatiques de Paris. Je suis fier de pourvoir dire que le BEI a joué un rôle important dans le développement de l’énergie éolienne en mer en Europe, et qu’elle a été un partenaire très présent pour la Belgique depuis le début. »

Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne chargé de l'union de l'énergie, a quant à lui déclaré : « L’Union a été un précurseur en matière de renouvelable et grâce à son cadre d’action, qui offre sécurité et conditions adéquates aux investisseurs, le secteur européen des énergies renouvelables est parvenu à maturité. Ce nouveau parc éolien au large des côtes belges – disposant d’une dimension innovante et transfrontière forte – vient prouver une nouvelle fois à quel point nous sommes engagés à investir dans l’énergie de demain. Le renouvelable est non seulement une source d’énergie propre pour de nombreux foyers mais il peut également créer un éventail d’emplois locaux et de débouchés commerciaux. Continuons d'œuvrer comme il se doit pour notre planète et notre économie. »