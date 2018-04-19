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NORTHWESTER 2

Signature(s)

Montant
210 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 210 000 000 €
Énergie : 210 000 000 €
Date(s) de signature
5/10/2018 : 100 000 000 €
5/10/2018 : 110 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
19 avril 2018
Statut
Référence
Signé | 05/10/2018
20170897
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NORTHWESTER 2
PARKWIND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 210 million
EUR 590 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction, financing and operation of a 218.5 MW offshore wind farm located 46 km from the Belgium coast.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation, and contributes to the security of energy supply and environmental objectives. The project will further contribute to the Bank's transversal priority objectives for energy-sector lending related to renewable energy sources and climate action.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is fully consented following an environmental impact assessment process including an appropriate assessment by the competent authority. With suitable mitigation measures in place, the project has no significant negative impact on the integrity of any nature conservation site.

The bank will verify at the appraisal whether the promoter is subject to EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU) on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NORTHWESTER 2 - Milieueffectenbeoordeling van het NORTHWESTER 2 offshore windpark ten noordwesten van de Bligh Bank
Date de publication
18 Jul 2018
Langue
hollandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85719710
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170897
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NORTHWESTER 2
Date de publication
10 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82930955
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170897
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NORTHWESTER 2
Date de publication
15 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
165091695
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170897
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - NORTHWESTER 2
Date de publication
20 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85429298
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170897
Dernière mise à jour
20 Jul 2018
Secteur(s)
Énergie
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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