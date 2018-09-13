La Banque européenne d’investissement (BEI) et DLL signent un accord de financement destiné à appuyer davantage les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en Belgique et aux Pays-Bas via le programme de gestion du cycle de vie des actifs mis en place par DLL. Grâce à ce prêt, un montant total de 100 millions d’EUR sera mis à la disposition des entreprises belges et néerlandaises qui mettent en œuvre des modèles économiques circulaires et durables. Celles-ci pourront ainsi bénéficier de financements à des taux d’intérêt inférieurs.

Selon les estimations, environ 200 entreprises profiteront d’une réduction des taux d’intérêt grâce au concours supplémentaire de la BEI. Le montant total qui est mis à disposition par la Banque européenne d’investissement sera réparti entre la Belgique et les Pays-Bas en fonction des demandes reçues.

Jeroen van Beeck, directeur général de DLL Benelux, a commenté l’opération en ces termes : « Aux Pays-Bas comme en Belgique, on constate que de plus en plus de PME et d’ETI souhaitent s’orienter vers un modèle commercial circulaire. DLL croit en la valeur tant sociale qu’économique de ce type de modèle et est consciente des investissements que cela implique. Nous sommes donc ravis que ce prêt nous permette de répondre aux besoins des entreprises et de favoriser un entrepreneuriat innovant. »

« Investir dans l’économie circulaire permet aux gens de reconsidérer la façon dont nous utilisons nos matières premières », explique Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « La Banque fait partie des plus grands investisseurs au monde dans le domaine du climat et nous espérons que des initiatives comme l’économie circulaire auront des répercussions considérables à long terme. »

Conditions

La réduction du taux d’intérêt s’adresse aux entreprises comptant moins de 3 000 employés. Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire peuvent en bénéficier. En outre, ces entreprises devront respecter des critères en rapport avec le modèle économique circulaire.

DLL est un acteur international du financement spécialisé dans l’acquisition de biens d’équipement (vendor finance) avec plus de 30 milliards d’EUR d’actifs. Créée en 1969 et établie à Eindhoven aux Pays-Bas, DLL propose des solutions de financement garanties par des actifs dans les secteurs d’activité suivants : agriculture, agroalimentaire, santé, technologies propres, construction, transport, industrie, imagerie et technologie documentaire. DLL collabore avec des fabricants et leurs partenaires de distribution (allant de distributeurs agréés à des négociants en passant par des concessionnaires indépendants) dans plus de 30 pays, leur offrant les produits et services financiers nécessaires à leur croissance. DLL allie un sens aigu du client à une connaissance approfondie du secteur d’activité pour proposer des solutions durables tout au long du cycle de vie des actifs (financement commercial, financement au détail et financement d’équipement usagé). DLL est une filiale à 100 % du groupe Rabobank. www.dllgroup.com.