Un prêt de 500 millions d'EUR de la BEI servira à accélérer la recherche et le développement de la technologie 5G

Prêt au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’un des piliers de l’initiative fructueuse qu’est le plan Juncker

Nokia, société multinationale finlandaise spécialisée dans les télécommunications, les technologies de l'information, les logiciels et les services, a signé ce jour une opération de prêt de 500 millions d'EUR avec la Banque européenne d'investissement (BEI), au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), un volet clé du Plan d'Investissement pour l’Europe. Nokia utilisera ce prêt pour accélérer encore sa recherche-développement sur la technologie 5G, la norme de nouvelle génération en matière de télécommunications mobiles.

Ce prêt de la BEI, appuyé par le FEIS, soutiendra un important fournisseur européen de technologies qui investit massivement dans la recherche, le développement et l'innovation (RDI) dans un domaine susceptible de déboucher sur des technologies génériques favorables à l'innovation et à la croissance en Europe.

La technologie 5G devrait apporter des vitesses plus élevées, une connectivité massive, une durée de vie des batteries de plusieurs décennies pour les capteurs et des réseaux extrêmement réactifs et fiables pour les clients. Ces avancées pourraient sous-tendre les expériences de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA) à la demande, les véhicules sans conducteur, la surveillance médicale, les services d'automatisation industrielle avancée et d'autres applications - tous nécessitant une connectivité omniprésente et à faible latence.

S’agissant des réseaux de bout en bout, l’offre de Nokia va du réseau radio au protocole internet (IP) et aux réseaux optiques pour la transmission, au réseau central de transmission par paquets, aux plates-formes de services et à tous les logiciels et services associés au système dans son ensemble. En substance, le portefeuille de Nokia couvre tous les besoins d'un opérateur de télécommunications qui souhaite fournir des services de communications entièrement convergents fixes-mobiles, essentiels à l'ère de la 5G.

Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des activités de prêt de la Banque en Europe du Nord, a commenté l’opération en ces termes : « La 5G arrive vite, plus vite que ce à quoi la plupart des gens s'attendaient. Elle devrait donner accès à des scénarios d’activités entièrement nouveaux, tout en améliorant considérablement les applications sans fil existantes. Je pense que la mise sur le marché de la 5G améliorera certainement le quotidien des gens, pour reprendre la devise formulée pour le 60e anniversaire de la BEI ».

Kristian Pullola, directeur financier de Nokia, s’est exprimé ainsi : « Nous sommes heureux d'obtenir cet engagement de financement de la BEI, qui partage notre point de vue sur la nature révolutionnaire de la 5G - et sur le fait que cette révolution est déjà en cours. Ce financement renforce nos efforts de recherche sur la 5G et nourrit la dynamique plus vaste que nous avons déjà connue cette année en termes de gains de clients et de premières en matière de développement, soutenant ainsi notre volonté inébranlable d'être un véritable leader sur la 5G - de bout en bout ».

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, s’est exprimé en ces termes : « Pour que l'Europe puisse pleinement adopter et bénéficier des nouvelles technologies, il faut un effort soutenu d'investissement. C'est là que le Plan d'investissement pour l’Europe peut jouer un rôle crucial. Je suis ravi qu'avec l'accord d'aujourd'hui, le Plan contribue aux activités de recherche-développement de Nokia dans plusieurs pays européens pour faire progresser le développement de la technologie 5G. »

Ce prêt, qui étend le profil d'échéances de la dette de Nokia, présente une durée moyenne d’environ cinq ans après le décaissement, qui peut intervenir à tout moment au cours des 18 prochains mois.